夜繽紛｜國慶凌晨限定優惠　城巴23條N線通宵巴士半價包括機場線

城巴今日（27日）宣布，國慶日（1日）零時起，全線獨營通宵巴士（Ｎ線）半價，以示支持政府推動的「香港夜繽紛」活動，方便市民外出，稱是為中秋夜及國慶煙花匯演外，提供多一個撐夜經濟的機會。

今次限定一晚的半價車票優惠，涉及城巴獨營的通宵線共有23條，當中包括10條行走機場及港珠澳大橋口岸，最優惠是乘坐NA12線，一程節省逾30元。



城巴將於國慶凌晨提供一次性通宵線半價優惠。（城巴提供）

本周五（29日）是中秋節，翌日起連同國慶翌日（2日）是一連三日紅假，城巴表示，為這個長周末夜經濟注入新力量，於10月1日（星期日）凌晨0時0分起，提供一晚全線通宵巴士半優惠，凡乘坐其獨營通宵巴士N線的乘客，車費一律減半，以示積極支持「香港夜繽紛」活動，刺激夜間經濟活動，方便市民假期外出歡慶。

城巴表示，中秋國慶長周末期間，特意安排這日子的通宵線優惠，是期望能夠於中秋夜及國廌煙花匯演兩個重頭戲之外，提供多一個外出歡慶的機會。

城巴於10月1日凌晨0時0分起的通宵線，提供一夜半價優惠，方便市民夜出歡度節日。（城巴提供）

觀乎城巴在國慶提供共23條的通宵路線半價優惠中，以NA12線，以凌晨4時45分由杏花村開往機線的路線最划算，原價60.7元，半價後30.4元。

此外，為方便市民歡度中秋節，本周五將調整及新增巴士服務，部分路線班次的調整以便提早下班的市民，又會在中秋夜提供特別路線173R，由赤柱往尖沙咀麼地道，以及加開來往中環及山頂的X15線的班次。