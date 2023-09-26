夜繽紛｜觀塘、灣仔海濱辦活動期間　九巴14條通宵路線推75折

政府推出「香港夜繽紛」推動夜經濟，觀塘、灣仔海濱及蘭桂坊一帶將有不同節目，包括市集、音樂會及街頭文化表演等。九巴表示，為鼓勵市民參與，有14條指定通宵路線會於觀塘、灣仔海濱舉辦活動期間推出七五折車資優惠。



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九巴表示，為鼓勵更多市民參與「香港夜繽紛」的節目，在觀塘、灣仔海濱舉辦活動期間，有14條指定通宵路線推出七五折優惠，乘客以八達通卡或電子支付方式繳付車資，即可享用優惠。

14條指定通宵路線中，有11條會在9月27日至10月2日晚上推出七五折優惠，包括：

N121 牛頭角 ⇋ 中環（港澳碼頭）

N122 美孚 ⇋ 筲箕灣

N170 沙田市中心 ⇋ 華富（中）

N171 荔枝角 ⇋ 鴨脷洲邨

N182 廣源 ⇋ 中環（港澳碼頭）

N307 大埔中心 ⇋ 中環（港澳碼頭）／上環

N368 元朗（西）⇋ 中環（港澳碼頭）

N373 粉嶺（聯和墟） ⇋ 中環（港澳碼頭）

N680 錦英苑 ⇋ 中環（港澳碼頭）

N691 調景嶺 ⇋ 中環（港澳碼頭）

N960 屯門（建生邨）⇋ 會展站



另有2條指定通宵路線則會在9月29日至10月1日，10月27、28日及11月10、11日晚上推出七五折優惠，分別是N3D往來慈雲山中至觀塘裕民坊、N293來往尚德及旺角柏景灣。

最後一條指定通宵路線為N619來往順利及中環（港澳碼頭），會在9月27日至10月2日，10月27、28日及11月10、11日晚上推出七五折優惠。