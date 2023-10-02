夜繽紛｜鄧家彪倡觀塘長辦夜市　江玉歡：勿將珍珠變「膠珠」

為響應「香港夜繽紛」，灣仔、觀塘及堅尼地城一連幾天舉辦海濱夜市。工聯會九龍東立法會議員鄧家彪建議觀塘海濱夜市長期舉辦，認為附近有商業配套，遠離民居很合適。不過選委界立法會議員江玉歡反駁說，觀塘核心商業區規劃已跟之前有差距，永久發展夜市恐變得不倫不類，直言「勿將『珍珠』變『膠珠』」。



鄧家彪倡觀塘海濱長期辦夜市

鄧家彪今早（2日）在電台節目表示，觀塘海濱本身已經是九龍東居民閒逛的熱點，即使沒有夜市，市民過節亦會前往行逛，形容市集是「加乘」，又指該地遠離民居，又有商業配套，適合長期舉辦夜市，貫穿啟德增加兩區發展潛力。

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質疑與CBD規劃有異 江玉歡憂長期夜市不倫不類

不過江玉歡似乎就不太贊成該意見，下午在社交網站撰文直言：「吓！觀塘CBD及啟德已與昔日的宏圖大計有差距，如果做埋永久夜市，兩個新區會否變得不倫不類？」她指，雖然夜市可為市民生活和商家帶來另類體驗，但平日在觀塘的打工仔放工後即像鳥兒般四散，沒有閒情逸致到海濱吹風，認為為市民帶來輕鬆氣氛與帶旺經濟是兩回事。

選委界立法會議員江玉歡與男友Stefan逛「藝遊坊」。（夏家朗攝）

倡參考阿根廷河邊建高增值消費區

江玉歡指，香港最吸引人之處是維港景色和燈光，惟現時維港兩岸規劃欠佳，令市民和旅客只能「行下企下」，甚至連一間像樣的咖啡店也難以找到。她表示，與其不斷在海濱辦缺乏主題的夜市，政府倒不如參考阿根廷馬德羅港等的河邊區，在市中心位置加入高價值餐飲店吸引旅客，善用環境建立高增值消費區。

她重申：「維港邊的多個夜市救我們一時，救不了一世」，稱政府除辦夜市、無人機表演外，要想得更周詳並完善設計，寄語：「將珍珠做回矜貴的珍珠，唔好將珍珠變膠珠」。