區議會選舉｜促政府提供三會聯絡　湯家驊：礙參選有司法覆核風險

區議會換屆選舉提名期本月17日開始，民主黨曾指要取得三會成員聯絡有難度，難以爭取提名。行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（3日）在電台節目指出，目前情況不理想，「如果冇合理渠道（取得提名）講唔過去」，認為可最少提供一種方法聯絡三會成員，並表示如果不便利，甚至妨礙參選可能有遭司法覆核風險。



行政會議成員、民主思路召集人湯家驊。（資料圖片）

湯家驊在節目指出，本次區選提名需取得地區「三會」即地區滅罪委員會、防火委員會及地區分區委員會成員資料，與立法會選舉有距離，畢竟立法會選委會都是知名人士，取得聯絡方式並不困難。

地區真係唔係個個都識，如果冇合理渠道（取得提名）講唔過去。 行政會議成員、資深大律師湯家驊

區議會選舉於年尾舉行。（李澤彤攝／資料圖片）

不認為就公開三會成員資料 保護私隱權是絕對答案

對於有人指公開三會成員資料會牽涉私隱問題。湯家驊則指，職權大就需要接受更多限制，而資料未必需要公開，認為如有人想參選，接觸民政處、選管會獲取聯絡方式只是選舉過程程序，並不算全面公開。

《私隱條例》下服務社會、公民程序都是豁免，不覺得保護私隱權是絕對答案。 行政會議成員、資深大律師湯家驊

他進一步指，選民登記時，都可以選擇不接受信件、不願意提供電郵，認為三會都有選擇權，但建議提供最低一種接觸方法。此外，他表示選管會為獨立機構，而自己本身是行會成員，不會建議選管會如何辦事，但認為設立溝通渠道「有比冇好嘅」，民政處、選管會溝通互補不足都好。

他表示，現時有人想取得提名，而民政處僅轉達未必足夠，否則潛在參選人是否要每日去民政處詢問，並強調提名不是「行街睇戲咁簡單」。

不便利、妨礙參選都有司法覆核風險

至於會否有人在提名方式提出司法覆核。湯家驊指不敢評論風險高低，但應尊重每個人參選權，如果不便利、妨礙參選都有司法覆核風險，更指「如果提名攞唔到，講咩參選」。不過，他身為民主思路召集人，指民主思路現時沒有人需要提供三會提名，亦沒有人表示在聯絡上有困難。