區議會選舉｜新思維明商參選部署　惟缺經費料參選人須自行籌款

新一屆區議會選舉提名期將於本月17日起開始接受提名，泛民主派政黨當中，民主黨已表態會派8人參選，另一泛民政黨新思維，主席立法會議員狄志遠今日（2日）向《香港01》表示，暫定有3名黨員積極考慮參選，明日（3日）召開會議敲定最終區選部署。



不過，該黨未必能在財政上全力支援參選人。狄志遠稱，期望3名參選人各可獲撥30萬元作選舉經費，共90萬元。惟他坦言年初的籌款晚宴籌得約50萬元款項，如今只剩下約30萬元，即有約60萬元差額，或須靠參選人自行募捐籌款。



3黨員擬出戰油尖旺及將軍澳

狄志遠指，曾在2021立法會選舉中落敗的新思維副主席黃俊瑯，現任職其議員助理的彭意婷，均積極考慮在油尖旺區分途出擊，而本身是旅遊業促進會總幹事的新思維另一名副主席崔定邦則考慮出選將軍澳區。

狄志遠透露，明日（2日）將召開黨內會議，商討最終區選部署方案。狄志遠坦言，本期望三名有意參與選戰的黨員可各獲30萬元撥款作選舉經費，惟年初籌款晚宴所籌得的50萬元，至今只剩下約30萬元，即有60萬元差額。因此，有意參選者或須自行向社區友好人士募捐籌款，他預料新思維不會再舉辦籌款晚宴。

黃俊瑯有信心取得地區「三會」提名

雖然民主黨主席羅健熙曾稱要聯絡地區「三會」成員爭取提名有困難，但正積極考慮參與區選的黃俊瑯表示，有信心取得足夠的「三會」提名票，指自己以往參選立法會選舉時也成功取得提名，直言：「畀啲心機搵，應該都會攞到嘅，不過要花啲時間」。

根據新的區議會選舉按排，地區直選參選人須獲當區地區「三會」即地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會和分區委員會委員各3名委員提名，另須獲最少50名其參選選區的選名提名。參選人還要通過由政務司司長任主席的資格審查委員會，方能正式成為候選人。