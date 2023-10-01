區議會選舉｜民主派稱難找三會提名　譚耀宗：如無人認識就無辦法

新一屆區議會選舉提名期將於本月17日展開，有民主派曾反映無法接觸三會成員爭取提名。不過，全國港澳研究會副會長、民建聯前主席譚耀宗指，三會成員大多是資深的地區服務人士，相信要聯絡他們並不難。至於民主派「入閘」參與區選的機會，譚耀宗表示，相信有關部門會按程序處理。



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譚耀宗：爭取提名要靠參選人處理

譚耀宗今日（1日）出席國慶酒會後指，區議會選舉公平、公正、開放，只要符合資格即可參選，爭取提名要靠參選人處理。他認為不難聯絡三會成員，「如果說真的無人認識、沒有人願意提名，那就沒辦法了」。

不認同難找提名 陳勇：沒人躺平坐著等人上門

出席同一活動的民建聯副主席陳勇，被問到民主派反映難找提名，他說不認同這說法「我四周去求提名，包括去別人的會所、別人開會地點門口派卡片，然後求票。沒有人躺平或躺贏、坐著等人上門」，他解釋即使別人願意給予提名，最後成功的機會都未必大。

吳秋北：接觸不到三會成員是藉口

工聯會會長吳秋北表示，接觸三會成員很容易「名單是公開的，只要有心，我相信不會接觸不到」，他形容接觸不到是一種藉口或想要表達一種情緒。

民主黨主席羅健熙上月宣布該黨擬派出8人參與12月的區議會選舉，但指聯絡地區「三會」成員有困難。《香港01》亦曾進行實測，按照政府在網上公布的成員名單，以羅健熙的根據地南區入手，選擇以成員人數最少、只得二十人的地區滅罪委員會入手，結果要花上兩小時才能在網上經過對比，找出其中兩名成員聯絡電話，並成功聯絡對方確認身份。

新一屆區議會選舉12月10日舉行，分別有直選、委任、及三個地區委員會即地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會和分區委員會互選。其中，直選議席由昔日逾450席大幅減少至僅88席，提名門檻明顯提高，除要求參選人要獲當區市民提名外，亦要取得地區「三會」各3名委員提名，即共9名委員提名，之後再經資格審查委員會通過。

民政事務總署回應指，由於「三會」委員的聯絡資料涉及個人資料私隱，未能公開。再者，聯絡選民以尋求提名是有意參選者的責任，各區民政事務處不會亦不適合協助有意參選者取得提名 ，署方續指為進一步方便市民查閱「三會」委員的名單，該署正整合18區「三會」委員的名單，並會刊登於該署專頁，如有市民希望聯絡「三會」委員，「三會」秘書處會按一貫安排，將有關要求轉介予有關委員。