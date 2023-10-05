李嘉誠稱世界複雜星港兩地相似：明白青年覺得頭上有金剛圈

久未公開露面的長和系創辦人李嘉誠接受「亞洲前瞻峰會2023」訪問，紀念新加坡已故總理李光耀百歲冥誕，李嘉誠說新加坡與香港有很多相同的地方，明白年青人可能覺得李光耀所建立和設計的，是頭上的金剛圈，希望可以人性化一點，在特定的年代沒有半點鬆懈的餘地，已經是最人性化的操作。



李嘉誠：用今日的眼光看歷史，很多時不盡公平

為紀念新加坡已故建國總理李光耀百歲冥誕，當地舉行了「亞洲前瞻峰會2023」，邀請了與李光耀交情匪淺的國際政商學界名人訪問，回顧李光耀的世界觀與他在國際格局中扮演的角色。長和集團創辦人李嘉誠罕有接受訪問，片段中他面形較以往瘦削，說話緩慢。

李嘉誠回顧六十年代在香港與李光耀首次見面，兩人無事不談，相識多年，令他最難忘的是李光耀對新加坡的使命感和對人民的承諾。他說當時亞洲的背景複雜和經濟艱苦，李光耀面對挑戰，形容要在沒有選擇的現實中，為未來創造無限可能，「聽起來很容易，但實踐毫不簡單，用今日的眼光去看歷史，很多時不盡公平」。

李嘉誠說世界和社會的問題日益複雜，對未來的路要有很多考慮。（聯合早報訪問片段截圖）

星港很多相同 世界和社會問題日益複雜

李嘉誠說，新加坡由南洋一個海港變成國際都會，香港同樣由漁港發展至金融中心，形容星港兩地都是傳奇，亦同時踏進新階段，兩個地方有很多相同、互相學習。他說，世界和社會的問題日益複雜，對未來的路要有很多考慮。李嘉誠提到最近在手機玩Ai人工智慧，問「香港與新加坡是否競爭對手?」，得出來的答案是「星港兩地是競爭和合作的混合體」，新加坡從「無」到今日的「無限機遇」，令人民切切實實感到自豪，形容這就是偉大領袖的最佳體現。

李嘉誠說明白今天年青人會覺得頭上有金剛圈。（聯合早報訪問片段截圖）

李嘉誠：明白青年覺得頭上有金剛圈

不過，李嘉誠說明白今天年青人看李光耀所建立和設計的，「可能會覺得是頭上的金剛圈，希望可以人性化一點」，但他說要明白在特定的年代和相應的歷史背景，「當時沒有半點鬆懈的餘地，要改善人民衣食住行，又要打造未來，這就是最人性化的操作」，形容自己非常佩服李光耀。