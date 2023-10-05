區議會選舉│無三會聯絡資料說不過去　羅健熙：不躺平、不放棄

民主黨推薦8名黨員參選年底的區議會選舉，黨主席羅健熙今日（5日）在報章撰文指，已經向民政事務總署發電郵，希望索取「三會」成員聯絡方法，他說「三會」直接影響區議會六成議席，連聯絡資料都沒有實在說不過去，直言沒有把握能否取得提名，但民主黨不會躺平和放棄。



9月20日民主黨中委會議後，主席羅健熙公布有8人通過區議會黨內推薦參選，名單則稍後才有安排。（夏家朗攝）

沒「三會」聯絡資料說不過去 已向民政署要求索取

民主黨中委會9月20日推薦8人出選區議會，羅健熙說翌日已向民政事務總署發電郵，希望署方提供「三會」成員聯絡方法。他解釋「三會」由提名直選參選人、間選出四成區議會議席，到參與選委會選舉，投票選出156名選委（佔選委會席位總數逾10%），政治權力已大幅提高。他認為參與公職、擁政治權力的人被市民監察，是理所當然，倘區議員都要有履職監察機制，可以直接影響區議會六成議席的「三會」，卻連市民可以聯絡的資料都沒有，實在說不過去。

至於有些建制派政黨代表說，他們聯絡三會成員沒有難度。羅健熙認為這是當然，因建制派有大量成員獲政府委任為「三會」成員。但政府的責任，其實最應該就是避免只有「圍內」才聯絡到「三會」成員，要讓其他人都有機會接觸他們取得提名。

羅健熙：不躺平、不放棄、不背棄信念

他直言沒有把握能否取得提名、能否通過資格審查，亦不能準確判斷市民有何取態，說甚麼政治計算都是徒然。但他說要不躺平、不放棄、不背棄民主黨基本信念和價值，能做多少就是多少。

冀運用尚存的力量為市民出力

談及派人參選原因，羅健熙說部分黨員認為區議會沒有空間，制度變化大，令區議員縛手縛腳，無法一展所長。但亦有人認為應該堅持信念，中委會最終決定推薦黨員參選。他表示，民主黨不希望留下來的港人生活愈來愈差、生活得愈差就愈高興，所以更想為這些市民出力，也嘗試運用尚存的力量去促成；仍希望透過實踐，去試試不同程度的事情於現在還有多大空間可以發揮。

羅健熙引述中大最近的民調顯示，63%受訪市民對政治缺乏興趣、55%認同「政府官員不太在乎我這類人的想法」，在政治效能感低下、無力感充斥社會時，希望讓市民看到，即使明知這條可能是兩面不討好、無法面面俱圓，而且充滿不確定性的崎嶇道路，民主黨都不會被無力感吞噬，不會停止嘗試尋找香港的出路。

他說，世局紛亂，也許大家總認為政治必然牽涉不同計算，但他認為大家未免把民主黨想得太複雜了，民主黨只是希望服務香港和香港市民，就盡所能尋找體制內的空間，繼續他們的工作。