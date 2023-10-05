照顧者悲歌｜抑鬱婦照顧智障孖仔釀血案　社工促當局提供緊急寄宿

鑽石山龍蟠苑今早（5日）揭發倫常血案，一名53歲婦人疑照顧一對患自閉症和智障的21歲孖仔，壓力爆煲下持刀向兩子施襲及自殘，幸三母子及時獲救，本身患有抑鬱症的母親被捕。事件再度響起照顧者悲歌，有社工指無論家人、鄰里以致社工，均可加倍留意照顧者狀況；如照顧者遇到困難，除向人傾訴，亦可找他人分擔照顧責任，勿將重擔住全壓於自己身上；長遠亦冀當局提供即時寄宿等緊急支援，以免照顧者處於「等電話」階段時做出傻事。



香港婦女中心協會服務督導葉藹樺稱，以前社會大眾普遍對同類事件的敏感度較低，但近半年的關注度明顯提高，她認為無論家人、鄰里、社服團體以致政府當局，均可「做多啲」以解決照顧者的困難。

葉指，家人扮演十分重要的角色，如是次案中母親須同時照料兩名殘障兒子，極盡辛勞，情緒較易失控，故夫婦應盡可能協調分工，雙方一同分擔照料工作，不應將重擔加諸一人身上。如照顧者情緒受挫，須與他人傾訴，必要時「行開下」落一落街，甚至請其他親友或專業人士兼職代為照料，藉以分擔重擔。此外，鄰居及保安員如知悉內情，亦可主動關心及幫忙，隨時留意照顧者的狀況是否有異。

另外，如照顧者已主動向社工求助，社工亦應有兩手準備，除了提供適當的情緒輔導外，亦可協助尋找有沒有地方可提供「即時支援」，如照顧者透露死念，則更加要打醒十二分精神。葉藹樺指，據她所知目前政府有長者的緊急暫託位，但對殘疾或智障人士的支援相對較少，長遠希望當局加強提供即時寄宿等緊急支援，以免照顧者處於「等電話」階段已做出傻事。

案發於今早約8時，龍蟠苑龍璣閣一名51歲男住客，發現53歲妻子及一對21歲孖仔腹有刀傷，三母子送院後幸無生命危險。據了解，案中孖仔患有自閉症和智障，今年7月時離開特殊學校回家；母親疑因照顧問題壓力爆煲而患上抑鬱症，曾向社工透露「想同兩個仔一齊死」，疑因此持刀襲擊孖仔及自殘。她事後涉嫌「傷人」被捕。

勞福局局長孫玉菡出席公開場合前，表示政府高度關注事件，並指社工及醫管局有一直跟進這個案，目前正安排兩兄弟入住日間活動中心暨宿舍。據其理解，醫管局有跟進案中母親醫療上情況，社署社工則有跟進她兩名兒子的照顧需要，相信社福機構日間活動中心暨宿舍能幫上忙，當局正為兩兄弟作安排， 希望可減輕其母照顧壓力。他又提到，社署已與兩名兒子之前入讀的特殊學校聯絡，兩人原本兩年前畢業，通過社署協助延展兩年、至今年7月，他們才回家與父母同住。他指，社署會繼續跟進兩兄弟的情況。

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