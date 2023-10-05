鑽石山照顧者悲歌｜龍蟠苑三母子腹有刀傷送院 母親涉傷人被捕
撰文：馬耀文
出版：更新：
今日（5日）早上8時43分，警方接報鑽石山龍蟠苑龍璣閣一單位男戶主指，今早發現其50餘歲妻子及兩個20餘歲兒子腹部有刀傷，三人清醒，男戶主立即報警求助。救援人員接報到場將他們送院治理。警方初步不排除母子照顧兩名智障兒子而壓力過大，做出傷人及自殘行為，事後將其拘捕。現場有重案組探員到場調查。
屯門照顧者悲歌｜愛女腦病39載 慈父疑體弱圖同死 盼妻堅強生活屯門企圖謀殺及自殺｜男子疑膠袋笠病患女兒頭 及後會所上吊亡救救照顧者・7｜議員：慘案數字令人震驚 遭無視或導致悲劇終局救救照顧者・6｜家人突移民 遺孻仔與年邁母親 尋支援幾度撲空救救照顧者・5｜與林正財對話——誰來照顧照顧者？救救照顧者・4｜林正財：悲劇頻生 仍未足推動政策改變救救照顧者・3｜社工籲列絕望前行動清單 停一停 重新看見選擇救救照顧者・2｜好先生患認知障礙變脾氣暴躁 八旬妻尋喘息空間70歲老婦照顧86歲失智丈夫 崩潰邊緣 何以安睡｜救救照顧者・1
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288