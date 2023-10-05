鑽石山照顧者悲歌｜龍蟠苑三母子腹有刀傷送院　母親涉傷人被捕

今日（5日）早上8時43分，警方接報鑽石山龍蟠苑龍璣閣一單位男戶主指，今早發現其50餘歲妻子及兩個20餘歲兒子腹部有刀傷，三人清醒，男戶主立即報警求助。救援人員接報到場將他們送院治理。警方初步不排除母子照顧兩名智障兒子而壓力過大，做出傷人及自殘行為，事後將其拘捕。現場有重案組探員到場調查。



鑽石山龍蟠苑龍璣閣一單位，3母子腹部有刀傷送院治理。（馬耀文攝）

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