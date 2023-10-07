內地旅客訪港數量激增　嚴剛促修例強制的士設電子支付

今年首8個月已錄得超過2,000萬人次旅客訪港，其中內地旅客佔近八成。商界立法會議員嚴剛最近去信立法會交通事務委員會，稱為便利內地遊客在港的交通出行，建議特區政府盡快推動修訂相關條例，強制要求在的士上率先安裝電子支付系統。



嚴剛。（盧翊銘/資料圖片）

試行後可普及至公共交通運輸

嚴剛指出，隨着香港社會經濟的全面復常，由內地遊客帶動的香港旅遊市場快速復甦，料未來內地訪港旅客數量還將出現爆發式增長。鑑於內地電子支付系統的快速發展，內地消費者使用電子支付已成為習慣，建議特區修例強制要求在的士上率先安裝電子支付系統，為遊客營造更為便捷的出行條件。

他表示，政府可借鑑港鐵已成功實施的電子支付經驗，與包括但不限於支付寶、微信支付、八達通、信用卡等電子支付營辦商協商合作，先行於的士上安裝相關的電子支付設備。在經過一定期限的試運行後，可考慮普及至巴士、小巴、渡輪、電車等公共交通工具。政府亦可積極考慮給予適度資助，鼓勵在公共交通工具上普及電子支付，以此吸引和方便更多遊客來港消費和旅遊。

絕大部分的士司機都不接受電子支付，對不少乘客甚為不便。（資料圖片）

工會料司機表示反感

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠相信，不少的士司機都對有關建議表示反感。他解釋，大多數司機已經上了年紀，故難以接受新的支付方式。

他續指，先前推出的士安裝八達通支付設備，由於要收取司機服務費，導致目前為止仍有許多人不願使用，「我無端端我點解要收少錢呢？」他建議，政府應提供一個方便使用、不收取服務費的的支付應用程式，給的士司機或安裝在車中，「最緊要唔好要求我哋的士司機，要俾返呢一個服務費。」

他又質疑，外國旅客如需使用電子支付，亦難計算匯率，「究竟佢會俾美金啊？畀人民幣啊？定還是畀其他貨幣......上咗年紀嘅，仲要慢慢同佢計，點計啊？點識計啊？」