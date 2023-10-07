鄧飛倡仿效英國大學設神秘學課程遭批評︰我唔係講笑｜政壇諸事町

近日英國有大學公布在明年會提供魔法學位課程，教育界立法會議員鄧飛認為香港可以仿效，設立東方或中國香港神秘學課程，被網民揶揄批評。他之後接受《香港01》訪問時指：「其實我係認真，唔係講笑，好多網民以為我講笑。」



他指課程吸引對東方民俗文化有興趣的人，對招海外或內地生都有幫助。另外他認為應該把文化產業化包括設展館或打卡點，發掘文化旅遊景點。



鄧飛前日（5日）在社交平台上表示，上世紀八十年代，香港特色的恐怖片風靡一時，不僅是好多人的集體回憶，至今仍在內地非常流行，林正英飾演的「英叔/九叔」道長，在內地深入民心，而且發展到成為手機遊戲的角色。他續指香港人食腦，不妨發揮自己優勢，再結合內地的「盜墓筆記」、「鬼吹燈」盜墓系列，「一於搞一個東方/中國香港神秘學課程！」有網民揶揄「不如你示範一次飲符水和香爐灰沖涼」，亦有網民批評他「九唔搭八冇厘正經」。

可吸引對東方民俗文化有興趣的人報讀

鄧飛指學科屬於民俗文化，開拓多元化課程讓學生有更多選擇，而且能吸引對東方民俗文化有興趣的人，對招內地或海外學生亦有幫助，反問：「點解唔可以教？」

他續指內地神秘文化產業流行，包括一些捉鬼元素的手機遊戲，亦有旅遊景點例如位於重慶的豐都鬼城，認為香港不應低估自身的神秘文化，又提到雖然位於虎豹別墅的十王殿浮雕已經清拆，但香港可以設神秘文化的展館和打卡點等，幫助發掘文化旅遊景點。

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