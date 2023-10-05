區議會選舉│口岸難設票站　消息：研上水設特別票站便利內地港人

區議會選舉12月舉行，是否設立口岸票站，選舉事務處仍在研究。消息說，當局正初步研究在上水找數間學校設立「特別票站」，便利內地港人，甚至北上消費港人投票，現時處於初期研究階段，未有細節或定案。工聯會擔心，投票日屬假日，通關時間長，影響選民回港投票意欲。新思維認為香港復常，沒需要設「特別票站」便利內地港人，擔心會造成不公平和混亂。



消息：研上水設「特別票站」 或要登記投票

前年立法會選舉，當局在香園圍、羅湖和落馬洲支線的3個出入境管制站，設置投票站讓選民在網上先登記、後投票，設有11萬個名額。今年12月區議會選舉是否設立口岸票站，暫時未有定案。選舉管理委員會主席陸啟康早前說，任何便利選民措施都會考慮，但疫情時口岸全部停止運作，未必有地方設立票站，可能要物色其他邊境的地方，說選舉事務處都有繼續研究，有消息會盡早通知。

據了解當局初步考慮過在上水設「特別票站」，方便內地港人或北上消費港人回港投票，選址研究在上水站一帶幾間學校，投票安排可參照前年立法會選舉的口岸票站，例如要預先登記投票，曾就方案諮詢政黨意見，未有細節或定案。

黃國歡迎便利投票措施。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

工聯會歡迎便利措施 惟憂假日過關排長龍影響意欲

工聯會理事長黃國接受《香港01》訪問時說，現時有逾50萬名居內地的港人，羅湖口岸假日一向逼爆，擔心在關口排隊長時間才過到來香港，坦言「排一兩小時都影響投票意欲」，關口需要加派人手處理。但他說歡迎便利內地港人回港投票的措施，因上水港鐵站人流多，較其他地方方便，亦接觸到很多假期北上的港人，可提供多一個票站選擇。

狄志遠認為，沒需要設立便利內地港人投票的票站。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

狄志遠：上班族又方不方便？只方便某些人是不公平！

新思維主席狄志遠向《香港01》表示，前年立法會選舉口岸票站安排源於疫情，兩地未正常通關，現在香港已經復常，沒需要設立便利內地港人投票的票站，「因不同理由投不到票的港人，又方不方便他們呢？例如有些人要上班，只方便某些人是不公平的安排！」。狄志遠亦擔心引起混亂，例如界定何為合資格在「特別票站」投票的人，以至投票結束後將選票分門別類，坦言當局加強宣傳鼓勵選民提早投票更理想。