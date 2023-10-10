颱風小犬｜消息：陳國基召跨部門會議商疏導旅客安排　安全為首要

颱風小犬襲港期間，機鐵、巴士一度停駛，大批旅客滯留機場，行政長官李家超指示運輸及物流局盡快檢討安排。消息說，政務司司長陳國基召開跨部門會議，商討極端天氣下如何疏導旅客離開，會跟港鐵等商討具體安排，以乘客和駕駛者安全為首要考慮。



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千名旅客在9號風球下滯留機場，平均等候3小時才能離開，李家超出席行政會議前見記者主動提到已要求運輸及物流局與港鐵、機管局及運輸業界探討如何改善惡劣天氣下疏導旅客安排，認為市民和旅客滯留「不理想」。

消息：下午召開跨部門會議商討疏導安排

消息說，政務司司長陳國基下午召開跨部門會議，商討極端天氣下如何疏導旅客離開機場，強調以安全為首要考慮，會跟港鐵等運輸業界商討具體安排，確保乘客和駕駛者安全。

事實上，9號風球下港鐵、旅遊巴或者的士在市面行駛亦是有風險，2012年強颱風「韋森特」襲港，曾經塌樹壓中大埔墟站附近架空電纜，東鐵綫全線癱瘓。消息人士透露，過往試過颱風下影響鐵路安全的事件，要避免同類事件再發生，甚至「因快得慢」，令乘客危險，任何方案都要以安全為大前提。政府稍後會發佈會議具體內容。

▼10月8日 9號風球下港鐵乘客滯留紅磡站▼

