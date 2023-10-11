施政報告｜團體倡縮短殘疾院舍輪候設KPI　個案經理形式跟進個案

社福界立法會議員狄志遠與多個團體，昨日（10日）與勞工及福利局副局長何啟明反映《施政報告》建議，重點要求成立殘疾人事務委員會，改善長者及殘疾人士服務，以及改善照顧者支援等。



促請成立殘疾人事務委員會

狄志遠與多個基層團體、殘疾人士團體、自助組織、大學組織、志願機構和長者團體等超過20個團體出席是次見面。他們向何啟明反映，支持成立「殘疾人事務委員會」，內有最少一半的相關持份者代表，並由司長級官員領導和統籌，整合處理殘疾人士福利、房屋、醫療、教育等政策。

長者服務方面，安老院輪候時間長，他們要求增加宿位，並加強監管以改善院舍服務質素。同時亦反映社區照顧服務嚴重不足，上門居家照顧、暫托服務和宿位不足。

殘疾人士服務方面，建議政府設立KPI，制定縮短殘疾人士院舍輪候的計劃，並定期公布進度。亦希望加強支援殘疾人士器材，並讓個別殘疾人士，如嚴重智障者、肢體傷殘/輪椅使用者等可獨立申請綜援。

照顧者支援方面，團體提出照顧者熱線提供服務轉介，而照顧者津貼門檻過高，應開放予更多有需要人士申請，並可與其他津貼分開來獨立申請。他們又希望增加「生活助理」津貼，以聘請「生活助理/傭工」協助照顧者。

另外，團體建議以個案經理模式，全面統籌及關顧個案的需要，除了更能配合他們所需，亦有望減少家庭悲劇的發生。

何啟明回應指，一直聽到團體的訴求，會考慮及研究改善，又表示現時「康復諮詢委員會」已包括房屋、福利等部門，未來會優化，研究增加相關團體代表加入委員會。