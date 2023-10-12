關愛隊｜掃葉被斥做騷搶清潔工飯碗　01揭內部文件原來咁要求...

颱風「小犬」遠離香港之後，多區關愛隊隨即出動做災後工作，包括清潔街道，並將相片發布到社交網站，不過引來網民質疑「搶清潔工飯碗」做騷。《香港01》獲得民政處向各關愛隊發布的一份限閱文件，原來仔細列明關愛隊要在災後協助清理「塌樹殘枝」，有隊員慨嘆不是他們主動「爭樹葉」來掃，只是要符合當局要求。



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有網民斥關愛隊掃樹葉「搶清潔工人啲嘢做」

全港18區關愛隊九月底完成遴選，部分關愛隊上周完成簽約，趕在颱風「小犬」襲港時提供服務。八號風球懸掛期間，各區關愛隊留在民政處的臨時庇護中心，協助有需要人士入住，「落波」之後，他們的工作卻受到網民關注。皆因多支關愛隊都有上載相片，顯示颱風後清理街道的工作，引來批評「一堆樹葉仔要4個人掃」、「關愛隊可以有更多其他類別工作去做，例如幫助低收入家庭」、「做乜搶咗清潔工人啲嘢做」。

內部文件揭須服從指示清理「塌樹殘枝」

《香港01》獲得民政處向各區關愛隊發布的一份限閱文件，當中提及惡劣天氣下民政事務專員作為關愛隊總指揮，會視乎情況召喚關愛隊執勤，「關愛隊須服從民政事務專員的指示和調配」，並提供一系列指引供關愛隊參考，當中包括「參與政府的災後工作，例如在安全情況下協助清理塌樹的殘枝等」，其餘項目例如要在跨部門授助站當值、接聽求助熱線、處理求助個案、在臨時庇護中心當值發放物資、安撫受影響人士並定時匯報等。換言之，掃樹枝亦是按民政處指引出動負責的工作。

據了解，關愛隊亦要記錄清理了多少條街道、列明街名及路段，舉例「旺角道及快富街之間一段彌敦道」，以便民政處核實工作。隊員領取工作證工作時，亦要記錄領證時間及還證時間，以免證件被用作其他用途，可謂有一系列行政程序。

上月初超強颱風「蘇拉」襲港，南區民政專員鄭港涌亦出動清理樹枝雜物。(民政事務總署相片)

關愛隊嘆雖非自動請纓掃樹葉 義工同樣落力

有關愛隊坦言，掃樹葉、樹枝不是他們主動要求做，投標時亦沒有自動請纓，是民政處白紙黑字仔細在指引列明要做，掃把等工具亦是自備，只是要符合當局要求，慨嘆遭到網民誤解。對於被指「做騷」，有隊員形容義工確實很「落力」清理，例如枯葉通常在雨後都會緊黏在地上「並非掃把輕易掃得走」，部分上了年紀義工都出盡力清理，對網民的質疑感到無奈。上月初超強颱風「蘇拉」襲港，南區民政專員鄭港涌亦出動清理樹枝雜物。

掃街舉牌因被要求「有工具展示工作」 不能後期加工

關愛隊在颱風後其中一幕比較搶眼的，是有義工在深水埗清理路上樹葉，疏導淤塞渠口防止水浸，多張工作照都有人展示所屬小區關愛隊名稱，有網民說「咁得閒舉牌係度做show」，甚至說「請下次拉大大張banner會再顯眼d」。

有關愛隊坦言，被要求舉牌時都憂慮被指「做騷」、「擺拍」，故對網民的質疑並不感意外，但強調隊員的確「落手落腳做」，當時是擔心一旦沒有所屬小隊記認，工作會不被計入處方的KPI關鍵績效指標要求。

據了解舉牌是因為有關愛隊新成立，制服未及製成便要出動，但指引要求「有工具清晰展示關愛隊的工作」，曾經有人提醒不可以將所屬關愛隊名稱以後期製作方式「KEY」到工作照上，因此在工作時舉牌確保不會被指工作造假，然而所有涉及民政事務總署的宣傳品都要獲批准才可製作。