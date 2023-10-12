男拔生曾憲哲尋回｜網民KEY圖嘲關愛隊救曾憲哲　隊長：誇獎咗我

拔萃男書院學生曾憲哲失蹤八日尋回，有網民在討論區發布一張改圖，將大埔廣福及寶湖關愛隊隊長黃碧嬌的自拍照，KEY到曾憲哲在草叢被發現的相片上，稱「係關愛隊救番曾憲哲」。黃碧嬌回覆《香港01》說「誇獎咗我！關愛隊做唔到搜索」。



網民KEY隊長自拍照稱「係關愛隊救番曾憲哲」

消防員昨日（11日）在馬鞍山郊野公園附近，發現失蹤超過一星期的拔萃男書院學生曾憲哲，現場相片曾憲哲坐在草叢上，消防員在旁邊協助他。不過，同日在連登討論區和Facebook群組都有網民發布一張改圖，將大埔廣福及寶湖關愛隊隊長黃碧嬌的自拍照，KEY到曾憲哲在草叢被發現的相片上，稱「係關愛隊救番曾憲哲」，後面還有深水埗區關愛隊颱風時掃街的相片。

自拍照原圖：黃碧嬌接街坊投訴黑雨後滿地泥濘

翻查黃碧嬌Facebook專頁，發現黃碧嬌的自拍照來自9月16日的一則貼文，她當時與一名男街坊合照，街坊半蹲在地上雙手指向地下堆積的泥濘，稱「見到老友記接續都係投訴滿地泥濘」。

黃碧嬌：誇獎咗我！關愛隊做唔到搜索

對於有網民改圖，黃碧嬌向《香港01》表示，最近不時有網民將她的照片改圖，形容幾乎每兩天有一張，對於自拍照被KEY到曾憲哲獲救照，她說「誇獎咗我啦！關愛隊做唔到呢樣嘢，我地嘅力度做到臨時庇護中心協助求助者，（失蹤人口)搜索做唔到呢樣」。黃碧嬌又解釋為何有一張自拍照展示街坊半蹲在地上指向泥濘，她說「我無第三個人幫我影相！」，她不介意曲線宣傳，認為是反映大家關心社區、時事。