陳恒鑌批機管局推諉無預案疏導旅客　冀港鐵檢視颱風停駛機制

颱風「小犬」吹襲期間一度懸掛九號風球，機場快綫及巴士隨即停駛，千名旅客滯留機場排隊三小時等候乘的士，當局正檢討惡劣天氣下疏導旅客方案。民建聯立法會議員、立法會交通事務委員會主席陳恒鑌說，機管局在事件中一臉事不關己推諉，建議盡早部署研究在安全情況下有限度疏導人潮，甚至公布可供旅客使用的設施、飲食及住宿安排，讓旅客參考，而港鐵亦需檢視颱風停駛機制。



陳恒鑌表示，機管局應盡早部署研究在安全情況下有限度疏導機場滯留人潮。（資料圖片 / 馮子健攝）

陳恒鑌：旅客無法想像會有如此九流的服務

周日（8日）颱風「小犬」吹襲香港期間，天文台晚上7時發出9號風球，然而由預警至「掛波」只相距15分鐘，機場主要對外公共交通一度停頓，千名旅客滯留機場。陳恒鑌接受訪問時說，事件令本港「好客之都」的美譽大打折扣，他說不少旅客無法想像一個國際城市會有如此九流的服務，有居港送朋友機的人苦笑，友人已安全返抵泰國住所，但自己卻仍然滯留香港機場。

機鐵在10月8日晚9號風球發出後停駛，大批乘客滯留機場。（讀者提供圖片)

形容「潮退便知誰沒穿褲子」

機管局為事件解畫時說，已盡力聯絡的士商會，惜對方反應一般，希望公眾理解全港交通受到惡劣天氣影響，陳恒鑌說面對大型集體運輸停運，機管局轉移向載客量少及組織較鬆散的的士業界「埋手」，當業界考慮人身安全及保險問題回絕請求後「機管局只兩手擺一擺，嘆一聲莫奈何，一臉事不關己推諉說」，又說觀乎機管局的取態，難怪有滯留機場人士會向他們發出怒吼，形容「潮退後，便知誰沒有穿褲子」，公眾對機場應變能力一目了然。

反映惡劣天氣下未有完善應變預案

陳恒鑌說事件反映惡劣天氣下未有制定完善應變預案，航班能否升降，機管局及天文台自有專業判斷及協調機制，但顯然機制未能延伸至接駁機場及市區的陸路交通，以致出現斷層，當日有83班航班照常升降，意味仍然有大批旅客依時抵港離港，對公共運輸服務需求並沒有大幅下降，亦非意料之外的事，旅客人生路不熟，遑論要他們自行處理在惡劣天氣的出行問題。

大批旅客颱風下在機場候車。（鄭承隆Facebook相片）

促港鐵檢視停駛安排「是否一朝被蛇咬終身怕繩索？」

他說如果每個單位都以人為本，多走一步，事情或許不用走到這麼狼狽，理解颱風曾經破壞鐵路電纜，一度危及行車安全，但說「是否因為一朝被蛇咬，便終身怕繩索，停駛保平安了事呢？」他促請港鐵與天文台檢視停駛安排，例如長洲大風不代表元朗如是，雙方應制定機制處理。他亦希望天文台、機管局及公共交通營運商，在掌握最新資訊時，盡早協助研究在安全可行的情況下有限度疏導滯留人潮。若天氣太惡劣，不宜使用陸路交通。

大批旅客颱風下在機場候車。（鄭承隆Facebook相片）

倡機場開放設施提供飲食安頓

他建議機管局可考慮調撥資源，公布機場內可供旅客應用的設施、飲食安排及附近住宿資料，讓旅客參考，當局亦應考慮引入大數據系統，全盤掌握各區天氣預報、公共交通、路面安全及酒店住宿等情況，以便盡早調撥資源。