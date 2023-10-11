拆局｜九號波疏導旅客政府感兩難　據悉港鐵憂機鐵行駛危險需評估

颱風「小犬」吹襲九號風球下，機場主要對外公共交通一度停頓，千名旅客滯留機場。特首昨日（10日）開腔認為不理想，要求當局檢討安排，消息說政府同日召開跨部門會議檢視事件。打風理應留在安全地方，但外界有聲音認為九號風球下機場快綫應該有限度通車疏導旅客，添馬艦中人坦言處於兩難局面，據悉港鐵內部亦憂慮安全問題，需再做風險評估。



港鐵颱風下乘車安排，早已列明九號風球懸掛時，機場快綫所有車站都會暫停，今次「小犬」掛八號風球時，亦預告不排除會懸掛更高風球，市民留在家中不外出亦是應有之舉，只不過今次引起爭議的，是一批可能早在掛八號風球前已經乘坐飛機，正前往香港的旅客，大部分旅客不熟知香港颱風下交通情況，即使知道有機會掛更高風球，亦不知道露天段鐵路、巴士可能停頓，滯留機場3小時並非他們意料中事，才引起議員批評損害香港旅遊形象。

據悉港鐵內部憂九號風球機鐵行駛不安全 需風險評估

多區港鐵站都有市民滯留，特首李家超解讀事件時，都說市民必須要「自我預警」，將焦點集中在千名旅客滯留問題上。《香港01》昨日（10日）引述消息說，政務司司長陳國基召開跨部門會議，商討極端天氣下如何疏導旅客離開機場，強調以安全為首要考慮。社會有聲音認為機場快綫應該維持有限度服務疏導旅客，據悉港鐵對這項建議有憂慮，考慮到安全問題，需要重新做風險評估，以科學數據分析，安全是首要考慮，過去的確曾經發生颱風下塌樹壓中東鐵綫架空電纜，導致全線癱瘓的事件，一旦九號風球下維持機場快綫服務期間發生意外，相信大家都不希望見到。

政府中人坦言處於兩難局面

有政府中人透露，對九號風球下應否開機場快綫處於兩難局面，打風理論上應該讓旅客留在安全地方，然而今次政府曾經嘗試聯絡旅遊巴公司接載滯留旅客，惟司機因安全考慮婉拒。政府有聲音認為，徵召旅遊巴、甚至的士車隊在九號風球下行駛，何以會覺得司機能安全接載乘客到目的地呢？正如有議員所說「如果將大方向變成在惡劣天氣下保持城市全面運作。是捉錯用神」。

有建制倡旅客續留機場 免費提供飲食

有建制向筆者建議，機管局須廣播清楚告訴旅客交通已停頓，而非簡單稱掛九號風球，此外亦應該繼續讓旅客留在機場直至「落波」，期間提供免費飲食，為有特別需要的旅客提供適切休息地方，至少不用抱著可短時間可離開機場的期望，亦不需排長龍站三小時乾等，相信旅客會諒解政府。