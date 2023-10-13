施政報告｜網站、App未符殘疾人士需要　葛珮帆倡普及無障礙設計

《施政報告》公眾諮詢正在展開，民建聯立法會議員葛珮帆今日（13日）聯同多個團體代表，提出推動建議無障礙城市的意見。



葛珮帆聯同註冊社工蔡惠誠、香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮、龍耳Silence創辦人邵日贊、香港肌健協會代表林勇琪、陳凱茵及甄俊傑會見傳媒，講解失明人士、聾啞人士、及肢體傷殘人士所面對的問題，認為本港數碼無障礙建設仍然不足，殘障人士在網上仍然遇到不少障礙，並就推動建設無障礙智慧城市提出建議。

政府網上服務並非無障礙設計

雖然政府不少設施和服務逐步數碼化，亦正提升「智方便」平台聯通各政府部門，提供「一網通辨」的智慧政府服務，然而他們指出現時政府很多網上服務並非無障礙設計，造成失明及殘疾人和長者的科技障礙。葛珮帆認為，這些服務在設計上必須充份考慮到殘障人士的需要，了解到他們在登記及使用這些服務時可能遇到的實際困難，讓弱勢社群也能使用。

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購物App未符合無障礙設計功能

此外，葛珮帆指現時香港只有數百個網站符合無障礙網站標準，並提到早前調查指，5個本地網上購物平台的手機應用程式，全部都不符合無障礙設計功能。註冊社工蔡惠誠認為，疫情下長者和殘障人士未能使用網購服務，需要社區協助購物，情況並不理想。

龍耳Silence創辦人邵日贊指出聼障人士到各警署求助或報案，或是到醫院求醫時，視像手語翻譯可協助案件分流，減省手語翻譯員地區往來的時間，建議政府研究提供視像手語翻譯服務。

香港肌健協會代表則建議政府推出網站及應用程式無障礙指引、資助使用康健科技產品、優化殘障人士出行、提供無障礙數碼支援等，多方面推動無障礙建設。

無障礙設施便利殘疾人士出行。（資料圖片）

7項建議包括優化地圖導航功能

團體代表提出7項建議，包括：

1.要求所有政府部門、資助機構及社福機構的網站，達到W3C國際標準的無障礙網站建設，並加大宣傳推動企業設立無障礙網站；

2.增加津貼鼓勵殘障人士使用數碼及康復創科產品，例如以聲音或眼球控制的開關門、電器、電腦、手機等；

3.建議政府在建設智慧城市的設計階段時預先諮詢殘障人士及有關機構的意見，並預設必須達至無障礙水平；

4.優化線上地圖導航功能，顯示實時變動，包括封路、修路、地下工程等，並建議交通機構提供更多無障礙功能，例如在港鐵手機應用程式中增加無障礙功能，並於地鐵站內利用室內定位系統（如iBeacon）等；

5.增撥資源進行公眾教育及社區推廣，並為不同行業舉辦工作坊及流動社區展覽，讓從業人員了解資訊通達的重要性；

6.建議政府部門及公營服務機構提供文字查詢熱線，及視像手語翻譯服務，以便利聽障人士的溝通聯絡及查詢，並整合政府現有的應用程式，如一站通、智方便及為聽障人士而設的992緊急短訊求助服務等；

7.建議政府與非牟利機構合作，建立視障人士科技支援專線，以協助殘障人士提升他們的科技運用能力，並提供相關的支援和指導。