顏汶羽到上海考察浦江線APM、臨港線DRT項目　冀東九龍線可參考

東九龍鐵路線方案未決定採用哪種技術，民建聯立法會議員顏汶羽正在上海，考察浦江線APM軌道系統以及臨港線DRT系統。



+ 1

APM系統用高架鐵路 4節車廂可載560人

APM系統全稱「全自動旅客捷運系統」，浦江線在2018年開通，全條線路都是高架專屬路權形式興建，全長6.7公里，高架橋的橋面闊度最窄是6.2米，造價約20億元（人民幣‧下同）。浦江線有6車站，將周邊約30萬名居民帶要鐵路網。

APM系統列車是全自動行駛，爬坡能力為1:10，最少轉彎半徑為22米，有4節車廂，最多可載客約560人，亦可增至8節車廂，就可以載客約1,120人。顏汶羽說，該公司剛研發儲能式APM列車，造價可下降至每公里1.5億至2億元。

顏汶羽亦到了車廠參觀，該車廠有自主研發的機械人每星期檢測軌道，可少維修人員的數量。

他提到，2026年底開通的機場三跑新捷運線，就是採用APM鐵路系統，採用6節車廂，可載客約840人。

DRT每個車廂載百人 爬坡能力佳

之後顏汶羽試搭上海臨海DRT項目。DRT全名為「數字軌道膠輪電車」，臨港T1線全長21.75公里，有20個站，T2線則有8.7公里，設8個站，造價約為每公里5,000萬元。

雖然DRT與另一項技術「智軌」同樣沒有路軌，但「智軌」行駛的地面有白色的虛擬軌道，而DRT則沒有，而是鋪設了磁釘，通過編碼、數字化形成虛擬軌道，再融合光學探測、衛星定位來實現自動駕駛，好處是成本低之餘亦不受天氣環境影響。該系統列車可以用到氫能，每次加氫時間為15分鐘，有150公里的續航力。

臨港DRT項目的車廂闊度為2.5米，每個車廂可載客約100人，最多可以設4個車廂。系統最高時速為70公里，爬坡能力為1:15，最少轉彎半徑為15米，可應對九龍東複雜地形。顏汶羽說，如九龍東線路採用DRT系統，預計車程約10分鐘，可以兩分鐘以內開出一班列車。