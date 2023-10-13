區議會選舉｜工聯會派人出戰25個直選選區、21個地委會界別選舉

工聯會今日（13日）公布參選年底區選部署，會派人出戰25個地方選區直選及21個地區界別選舉。該會指主要派出年青、有議政能力成員參選，但未有公布詳細名單。



工聯會會長吳秋北指名單仍有待下周一召開的理事會通過，屆時會再作公布。他又指派46人出選只是初步數字，至於最終能獲得的議席：「當然越多越好，派得出去有一定信心和基礎。」吳又指，選舉有競爭是好事，屬愛國愛港人士之間的良性競爭，比政綱、比能力。而挑選候選人的條件是要有活力、有拼勁、有擔當的年青人。



工聯會指，今次是完善地區治理改革後首次地區選舉，呼籲選民善用手上選票，選出真正為「打工仔」的議員。

至於建制派最大政黨民建聯表明全部44個直選選區均會派人參選，工聯會事先有否與該黨協調，吳秋北回應指按區情和派出最好的人選。被問及工聯會會否提名民主黨成員出選，他重申只要愛國愛港、擁護《基本法》便可獲支持，不應因「邊個派就可參選、邊個派不能參選。」

身兼行會成員的吳秋北又指，區選最終投票率不是他們的考慮。至於上屆區選失利，他回應指2019年的區選是一個特殊情況下的選舉，是顏色革命下遭反中亂港份子操弄，極端不公平。現在完善地區治理，改革選制下，相信工聯會可以正常發揮奪取應有議席。