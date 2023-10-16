區議會選舉｜民建聯派122人參選完整名單　44人戰直選

建制派最大政黨民建聯今日（16日）舉行特別執委會後，確定派出122人出選12月區議會選舉。民建聯主席陳克勤指，全部地區直選選區均會派人出選，即有44人參與直選，平均年齡37.9歲，最年輕者為年僅27歲的劉天正，九成七具大專以上學歷；78人參選地區委員會界別選舉，平均年齡40.9歲，最年輕的陳凱榮同樣是27歲，九成二具大專以上學歷。



今次參選名單中，四分一人為首次參與選舉，民建聯強調各參選人即使非現任區議員，也有豐富的地區服務經驗和優秀的議政能力、政治品德。



出戰地區直選44人名單：



參與地區委員會界別78人名單：



根據民建聯提供的資料，參與地區直選的44人當中，有35男9女，最年輕的是27歲的劉天正、最年長的是58歲的黃碧嬌；有6人是首次參選，16人來自工商專業界別。至於地區委員會界別的78人當中，有61男17女，最年輕的陳凱榮為27歲，最年長的程志紅則是62歲，當中有18人首次參選、22人有工商專業背景、22人為35歲或以下。

參選口號「成就好社區」 料新區會能更好推動社區發展

陳克勤指，今次選舉意義重大，是實踐完善地區治理重要的一步，民建聯全力參選，相信今次選舉相信能鼓勵不同背景、不同專長的人參選，也相信新一屆區議會將能更好推動社區改善和發展，故民建聯的選舉口號為「成就好社區」。

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至於委任推薦名單方面，陳克勤表示正就名單人選進行內部討論，仍在擬訂當中，透露當中有民建聯成員，亦有非民建聯成員，指只要是合適、懂議政的精英，民建聯都會推薦。不過他強調，參選地區直選和委員會選舉之人，將不會納入推薦名單考慮當中。

陳克勤強調並無與任何政黨作協調

至於有消息指民主黨、民協等泛民主派參選人成功「入閘」的機會極微，加上工聯會擬出戰區選人數為46人，當中僅25人會參與直選，遠較民建聯少，會否有助民建聯選情？陳克勤表示，其他政黨派幾多人出選是自己決定，民建聯並無與任何政黨進行協調，純f粹是從民建聯的地區網絡考慮，包括如何更妥善服務市民，以及完善地區治理、提升地區管治，目標是派出最好、最有議政能力、最具政治品德、最能服務市民的人參選。而每次選舉對民建聯來說都是大挑戰，「選舉無話一定贏」，選舉等同對民建聯的肯定投下信任票，重申會盡力爭取選民選票。

被問到民建聯參選人當中，現時已取得多少地區「三會」的提名票，陳克勤重申，取提名票是參選人責任，領導層不會幫參選人取提名票，「這是向人展示誠意，不能假手於人，我們參加過很多次選舉，從來都無一張票是民建聯給我們，都是每對門去敲、去找，如何取提名票是自己責任」。不過，他指民建聯是愛國愛港政黨，相信三會成員會支持黨員參選。

參選人數較上屆減約三成 陳克勤：千挑萬選的精英

民建聯今屆派出的參選人數，較上屆181人少逾30％，陳克勤表示，將會參選的成員都是經千挑萬選的精英，民建聯並無考慮上屆的參選人數，只想派最具代表性，以及最能服務市民的人出選。