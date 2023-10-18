區議會選舉｜次日收27份提名　曾卓兒、鄧鎔耀轉戰地區委員會界別

區議會選舉報名進入第二日，今日（18日）選舉主任共收到27份提名，累計收到115份提名。



選舉主任今日收到10份地方直選提名，以及17份地區委員會界別提名。



區議會選舉將於2023年12月10日舉行。（資料圖片/羅國輝攝）

中西區今日收到的地區直選提名有：（中區）自由黨馮家亮。

東區今日收到的地區直選提名有：（太北）民建聯丁江浩、自由黨阮建中、工聯會蘇嘉樂。地區委員會界別提名有：自由黨曾卓兒。

油尖旺區今日收到的地區直選提名有：（油尖旺南）無申報政治聯繫陶淳潁、無申報政治聯繫艾歷斯。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫王子成。

離島區今日收到地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫羅成煥。

葵青區今日收到的地區直選提名有：（青衣）民建聯盧婉婷，（葵涌東）民建聯郭芙蓉，（葵涌西）民建聯黃俊揚。地區委員會界別提名有：民建聯伍景華。

北區今日收到地區委員會界別提名有：民建聯潘孝汶、民建聯柯倩儀。

大埔區今日收到地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫林海坤。

荃灣區今日收到地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫莫遠君、無申報政治聯繫鄭捷彬、民建聯曾大、無申報政治聯繫孔潤生、民建聯陳振中。

屯門區今日收到的地區直選提名有：（屯門東）民建聯葉文斌。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫林的徽。

元朗區今日收到地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫黃紹聰、無申報政治聯繫鄧鎔耀、無申報政治聯繫林慧明、無申報政治聯繫文亦揚。