區議會選舉｜李華明：中央不在乎非建制派存在　民主派恐陰乾解散

民主黨等四個非建制派政黨或組織計劃派人參選立法會，至今無一獲得「三會」成員提名，建制派實政圓桌大部分參選人，取提名亦「食白果」。政壇元老、立法會前議員李華明接受《香港01》訪問時說，自己有與內地有關方面保持溝通，認為中央完全不在乎非建制派是否在體制內存在，政府委任的「三會」成員無收到指示亦不敢提名非建制派，導致現時膠著困局，按入閘情況評估區議會很可能「清一色」，民主派財困加劇，形容最終可能被「陰乾、散Band」。



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傳統建制派民建聯、工聯會、自由黨等，在區議會提名期開始便隨即報名參選，早已收集足夠的「三會」成員提名，不過非建制派仍然未有人獲提名入閘參選，涵蓋的光譜由最初只有民主黨公開提出，至近日民協、溫和非建制派新思維、以至行政會議成員湯家驊擔任召集人的民主思路，取提名上仍然膠著。

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李華明：中央唔在乎有冇非建制派存在 三會無指示不敢提名

政壇元老、立法會前議員李華明接受《香港01》訪問，分析非建制派參選區議會的形勢。他說，難取提名的關鍵是「三會」成員都是建制派，亦是由政府委任，如果無指示都不敢提名非建制派，「有啲可能認識泛民朋友，費時麻煩寧願唔提，就入唔到閘」。他說中央覺得新一屆區議會要去政治化，審批撥款權都收歸政府，區議會主席由民政事務專員擔任，北京認為「有冇泛民都無關係、唔重要啦，完全唔在乎有冇非建制派存在」，故參選都難取提名。他說自己有與內地方面保持聯絡，但都沒收到有關方面鼓勵民主派參選的訊息，「三會」成員不敢提名等同為參選「落閘」。

李華明又說，現時非建制派很被動，即使去查閱選民名冊，只有姓名單字和地址，「根本無辦法接觸嗰啲人」。他說認識一名獨立的九龍東資深區議員，已經連任四至五屆，深受居民支持，形容他完全不是民主派，亦不屬建制派，但都找不到「三會」成員支持，直言「佢唔去選，搵個三唔識七嘅人去選，你估投票率會點呢？市民有冇動機選呢？」。

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稱入閘「清一色」 民主派財困或被陰乾散Band

如果民主派不能入閘參選區議會，李華明認為等同被「陰乾」，有黨員會因為不能參選感到無癮，最後結果可以是「散Band」，影響深遠。民主黨、民協無財政能力，如果不能籌款，並且失去影響政府的能力，不知有否機會捱到4年後再選，形容現時是政治低氣壓，相當難生存，「我係相當悲觀，除非話由治及興，包容接受唔同聲音」。他認為從現時入閘情況看來區議會是「清一色」、「國安法穩定一切」，泛民監察力弱，只怕政府會變得懶惰，有問題亦不會有人敢提出。

李華明又說民主黨、民協無立法會議員，如果區議會選舉都不能參選，等同在政府架構內無代表，不能有效監察政府施政，為市民發聲，質疑「政府嘅尊重會有幾多呢？」，擔心民主黨和民協日後走向「隱形、半透明」。

9月20日民主黨中委會議後，主席羅健熙公布有8人通過區議會黨內推薦參選，名單則稍後才有安排。圖為民主黨總部。（夏家朗攝）

民主黨或要「縮皮費」 冀釋善意委任入諮詢架構

雖然現時民主黨入閘形勢不樂觀，但李華明說建基於對民主黨的感情，對香港的熱愛，即使自己是黨內的「異類」，他都不會離開民主黨，惟民主黨有實際的生存考慮，可能要「縮皮費」，不可能聘請職員。他認為當局如果釋出善意，可以重新委任民主派入法定機構或諮詢委員會，稱民主黨通過愛國把尺，只是會提出不同意見，不會做「應聲蟲」。