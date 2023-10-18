區議會選舉｜實政4人0提名　田北辰斥不如人大選舉：靠識人好失敗

實政圓桌計劃派出5名成員出選區議會，當中4人仍未有任何提名。實政圓桌立法會議員田北辰今日（18日）向《香港01》表示，參選人非常被動，「好似選美咁等俾人睇中」，直選議員天職服務市民，批評制度有漏洞，「有咩可能會識三會成員？」。被問到為何當初又在立法會對新選制投贊成票，他稱原本以為區議會選舉像人大代表選舉般，會安排三會成員與參選人認識。



實政圓桌立法會議員田北辰表示，計劃派出5名成員出選區議會，當中4人仍未有任何提名。（文睿攝）

實政圓桌原本擬派5人選屯門、元朗

本身是新界西北直選立法會議員的田北辰，在屯門、元朗共有九間辦事處，成員一直有落區服務市民，原本打算派出5名成員分別出戰元朗市中心、元朗鄉郊東、屯門東、屯門西，以及屯門北。

4人聯絡三會仍無回音 1人沒聯絡卻收提名

實政圓桌上周起透過電郵聯絡「三會」成員，介紹5位參選人及提供政綱資料等，田北辰接受《香港01》專訪時指，其中4人至今仍未收到任何「三會」成員聯絡，其餘1人、有意出戰屯門西選區的莊豪鋒，則早在實政圓桌以電郵聯絡「三會」成員前，已突然收到不認識的「三會」成員表示願意提名。

區議會選舉提名期由10月17日至30日。（選舉事務處）

田北辰斥選制要靠「識人」入閘：真係好失敗！

田北辰坦言，即使致電、電郵也未必聯絡到三會成員，形容該黨參選人現時「非常被動」：「而家要等畀人睇中、等人搵我，好似選美咁。直選議員嘅天職係服務市民，有咩可能會識三會成員？原來而家嘅制度係要講識唔識人？真係好失敗！而家唔係開Party（派對）、唔係交朋友，係講紮實嘅地區工作，唔係講飲飲食食！」

他續指，不少三會成員有政黨背景，相信三會成員不會想有其他參選人與自己黨友競爭，故提名其他政黨參選人的機會大減，直言：「我哋唯一可以做嘅嘢，就係咩都冇得做！」

曾為新選制投贊成票 田北辰：以為像人大選舉會互相認識

既然形容新選制不公，為何當初要投下贊成票，讓草案通過呢？田北辰解釋，當時以為選管會提供完整及詳細的三會成員資料，讓參選人能輕易聯絡提名人士。另外，他誤以為區議會選舉會如同人大選舉般，由政府牽頭，讓三會成員與參選人互相認識，「人大選舉都會安排候選人同選委見面，分享個人政綱，但而家完全無」。

區議會選舉提名期由10月17日至30日。（選舉事務處）

「拎到千幾個市民提名，一個三會都無，市民自有定斷」

被問到實政圓桌現時有何對策以應對現時的困境，田北辰表示積極爭取更多市民提名：「而家五區都拎到百幾個市民提名，登曬登㗎啦，個個排住隊畀提名我……我咪繼續拎多啲，拎到千幾個市民提名，最後一個三會提名都無，到時市民對新選制自有定斷。」