民建聯元老訪中大　獲段崇智接待及安排參觀大豆研究項目

立法會決定11月恢復審議中大改革草案，預料會順利獲通過，民建聯立法會議員劉國勳正提出改革私人草案的三名校董議員之一。不過，日前中大創校60周年紀念日（10 月17日），民建聯多位元老級成員聯同現任副主席陳勇到訪中大校園，就大學發展交流想法，獲一度遭部分議員狙擊的中大校長段崇智接待，安排代表團了解大豆研究項目。



譚耀宗在參觀後稱認同中大的方向。陳勇則說身為校友，對母校擁有林漢明等傑出教授非常高與，讚揚其愛國愛港，盼師生們多向他學習。



民建聯代表團成員包括監委會主席盧文端、前常委陳婉嫻、前主席譚耀宗、創黨主席曾鈺成、民建聯副主席陳勇等。中大校方則出動校董會主席查逸超、校長段崇智、協理副校長（校外聯繫及推廣）金江、負責策略發展的副校長陳偉儀和負責行政的副校長吳樹培、及農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明教授。

林漢明教授有「大豆專家」之稱，其團隊研究的大豆根瘤菌，今年5月曾搭載「天舟六號」貨運飛船順利到達天宮太空站。而雙方亦主要就相關大豆研究項目作深入討論。

（前排左起）民建聯監委會主席盧文端、前常委陳婉嫻、前主席譚耀宗、創黨主席曾鈺成、中大校董會主席查逸超、中大校長段崇智、中大副校長（策略發展）陳偉儀。（後排左起）人大代表黃冰芬、民建聯副主席陳勇、中大農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明教授、中大協理副校長金江和副校長吳樹培（《走進中大》圖片）

段崇智：與民建聯討論中大對國家貢獻機會難得

段崇智更在中大校方的《走進中大》中形容，這是一個非常難得的機會，讓大學與民建聯代表團各位成員討論中大對國家發展的貢獻。

今次非中大校方首度安排有份提出改組草案的校董議員參觀，了解其大豆研究項目。今年8月，三名行會成員兼立法會議員，包括召集人葉劉淑儀、經民聯林健鋒和有份提出改革私人草案的自由黨黨魁張宇人。

立法會內務委員會於上周五（13日）原封不動通過《2023香港中文大學（修訂）條例草案》委員會報告，定於11月1日提大會恢復二讀和三讀，以完成修例程序。草案建議中大校董會人數由55人減至34人，即成員削逾三分一，並由原本校內、校外成員各佔約一半，改為校外佔逾三分之二的 23人、校內成員 11人，比例約為2:1。校友評議會校董由三席減至一席；連同新規定由行政長官委任的主席、副主席和司庫，行政長官委任的成員由六人增加到九人，議員校董維持三名。校董會選任校董由六人減至四人，新增其中一人必須為中大畢業生的要求。

草案同時修訂委任校長及常務副校長的門檻，提高至須經校董會四分之三成員支持方可聘任。