精進工程釘牌｜李家超：按法律處理同系公司續牌　研房屋供應影響

涉及多宗奪命工業意外的精進建築工程，被發展局釘牌。在北京出席一帶一路論壇的行政長官李家超，被問到與精進建築同系公司會否也不獲續牌，李家超說會按法律法規處理，並已提醒房屋局局長何永賢檢視事件對整體房屋供應的影響。



李家超在北京出席「一帶一路」國際合作高峰論壇之後會見傳媒。（政府新聞網片段截圖）

政府認可承建商之一的精進建築工程，涉及多宗奪命工業意外，發展局拒絕批出精進建築續期申請，與精進建築工程同屬興聯集團的精進建築有限公司的續牌申請則仍處理當中。

精進建築同系公司會否釘牌？李家超：按法律法規處理

李家超被問到精進建築工程被釘牌，其他同系公司會否同樣不獲續牌，以及對公共房屋供應的影響，李家超說支持發展局與房屋署按法律法規，針對建築公司工程安全要求處理事件，因為整體來說要照顧職業安全，按法律法規處理亦是香港一向確保做任何事情時有規有矩，按標準符合要求。

李家超在北京出席「一帶一路」國際合作高峰論壇之後會見傳媒。（政府新聞網片段截圖）

李家超促何永賢檢視對房屋供應影響

李家超又說，涉事公司或其他建築公司有關係的情況，都會按法律法規處理。他又說關心整體房屋供應，已叫房屋局局長何永賢細心看看現實情況，「我知道這些建築公司因為過去有問題而停止運作，我們都是有經驗的，所以無論是發展局局長、房屋局局長也好，對這件事都很全心投入去處理」，又稱已提醒何永賢在事件中全面審視研究情況。