精進工程釘牌｜精進建築涉3宗奪5命未除牌　甯漢豪：不存在放生

由「精進建築有限公司」（精進建築）承辦的地盤工程，屢發生嚴重工業意外，過去三年共3宗致命工業意外，造成5名工人死亡，連同其母公司興聯集團旗下的「精進建築工程有限公司」（精進工程），總共有4宗奪命意外，釀成6死。當中最為嚴重，是去年9月7日安達地盤天秤倒塌事件，釀成3死6傷。



發展局聯同屋宇署今日（18日）下午公布，不向「精進工程」續牌，唯該公司同系的「精進建築」未被除牌，發展局局長甯漢豪強調，「絕不存在放生講法」，只因該後者牌照今年4月才到期，局方仍在處理該牌照安排，政府跟進工業意外事故是「幾條腿走路」。



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發展局局長甯漢豪表示，「精進建築工程有限公司」涉及去年12月油塘工字鐵下塌奪命意外，該公司作為一般承建商註冊於去年12月屆滿，並已轉交承建商事務委員會進行面試及評審，委員會經考慮後決定拒絕其申請，今早已通知相關承建商及持份者等。由11月16日起，「精進工程」從一般承建商名冊除名，當日起承建商不可再進行任何建築工程，今日起計有一個月計處理手上工程善後工作。

她表示，涉事承建商手上有5個新私人住宅及商住發展項目，全部是人項目，合共4900住宅單位，當中有3項目、近1700個單位已以樓花形式賣出；另承辦一項較小規模的休憇設施。上述5個項目及1個小型休憩項目，共涉及900名工人。

對於另一「精進建築有限公司」未被除牌，甯漢豪強調，「絕不存在放生講法」，只因該公司牌照今年4月才到期，當局仍在處理該牌照安排。她重申，政府跟進工業意外事故是「幾條腿走路」，包括勞工處及屋宇署的檢控工作，相關刑事會交由法庭定奪，屋宇署也有紀錄處分制度，會視乎檢控結果及資料等，按部就班進行紀錄處分。

▼10月10日 佐敦渡華道消防局的地盤致命工業意外▼



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本月10日，佐敦渡華道消防局的地盤，一名男電工人從4米高墮下身，其承辦商精進建築有限公司過去三年多已發生三宗奪命工業意外，共奪去5名工人的寶貴生命。

除佐敦地盤外，去年9月7日安達臣道地盤冧天秤意外造成3死6傷嚴重傷亡，勞工處同日向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤搭建、更改、拆卸及使用塔式起重機，延至同年11月29日、12月5日及22日，撤銷有關通知書，以便拆卸有問題的塔式起重機，累計停工103日。

▼ 2022年9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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精進建築原因安達臣道天秤意外，被發展局停止其所有工務工程類別的投標資格，直至今年底。發展局在佐敦渡華道消防局意外後表示，會就今次事件，按機制考慮採取進一步規管行動。

「精進建築有限公司」亦因天秤意外，被票控達17罪項，包括沒有盡可能確保天秤工作的僱員安全、沒有提供訓練及監督確保僱員安全、沒有確保固定起重機械的安排足以確保安全等多宗控罪，案件現押後到明年1月30日再訊。

▼2020年7月20日 九龍灣宏展街男工人觸電死亡▼



另一宗則是2020年7月20日於九龍灣宏展街發生的地盤意外，一名24歲男工人觸電死亡，勞工處同日向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止該地盤內所有電弧焊接工序，該通知書於同年8月7日被撤銷，即合共停工18日。

▼2022年12月14日 油塘東源街地盤鐵器工人被巨型工字鐵壓死▼



至於精進建築有限公司母公司「興聯集團」旗下的「精進建築工程有限公司」，其位於油塘東源街地盤去年12月14日亦發生，一名鐵器工人被巨型工字鐵壓死，勞工處於同日向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在建築地盤內進行切割及拆卸橫向牆身承托的工字樑，該通知書今年5月5日被撤銷，即合共142日。

勞工處早前回覆《香港01》查詢時指，就2022年12月14日油塘建築地盤發生致命意外後，勞工處在翌日（15日）至21日巡查了27個與承建商有關的建築地盤，當中7個涉及「精進建築有限公司」，行動期間向「精進建築有限公司」共發出了31張「敦促改善通知書」及提出兩項檢控，有關通知書已獲遵從。

勞工處表示，提出檢控「精進建築有限公司」的兩張傳票已完成司法程序，該公司被裁定罪名成立，分別被罰款1萬元及1.2萬元。