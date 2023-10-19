區議會選舉｜司徒駿軒戰元朗間選　李月民：有咩可能搵唔到三會

區議會選舉提名期踏入第三日，民建聯元朗支部副主席司徒駿軒今日（19日）報名參選元朗地區委員會界別，他期望當選能推動城鄉共融。站台支持的天水圍南分區委員會主席李月民稱，自己主動聯絡司徒駿軒有意給予提名，「有興趣嘅人話搵唔到三會成員，有咩可能？」。



李月民稱無可能找不到三會成員。（文睿攝）

李月民：搵唔到三會成員有咩可能？我辦事處朝九晚五

出席司徒駿軒報名誓師儀式的包括民建聯新界北立法會議員劉國勳、民建聯立法會前議員梁志祥，以及天水圍南分區委員會主席李月民，李月民笑稱，得知司徒駿軒有意參選後便著他「留個位畀我提名你」，又指：「有興趣嘅人話搵唔到三會成員，有咩可能？我辦事處開朝九晚五，電話無改變過！」

稱不少人以為地委會易當選 梁志祥：好多要花唇舌去認識

梁志祥表示，今屆區議會實行新的選舉制度，有不少人認為地區委員會界別的參選人很容易當選，「全部都識啦，但我睇過三會成員嘅名單，好多都要花唇舌去認識同介紹政綱」，寄語司徒駿軒有幸當選後，都要關注天水圍事務，令市民知道在新選制下，議員會關注民生事務。劉國勳同樣表示，地區委員會界別參選人除要取得市民支持，更要取得專業人士、有豐富社會經驗的三會成員支持，形容是不容易。

司徒駿軒表示，自己在地區服務多年，讀書和成長都在元朗區。（文睿攝）

司徒駿軒表示，自己在地區服務多年，讀書和成長都在元朗區，今次以「攜手邁駿、躍動元朗」為選舉口號，呼應了元朗未來的發展規劃，指該區有很多潛在的發展空間，期望自己當選後，可令到元朗、天水圍、鄉郊一同發展之餘，亦做到城鄉共融。

司徒駿軒舉行報名參選區議會誓師儀式。（文睿攝）

民建聯元朗支部主席呂堅讚揚司徒駿軒是年輕實幹的人，投身社區服務逾十年，十分重視元朗發展和青年工作，期望三會成員支持。