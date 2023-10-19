區議會選舉｜陳國基再呼籲參選與投票：為高質量發展打下堅實基礎

撰文：文維廣
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署理行政長官陳國基今早（19日）在粵港澳大灣區高峰論壇致辭時說，發展經濟的同時，保障和民善民生至為關鍵，而完善地區治理屬重要環節，新一屆區議會提名期已經展開，呼籲愛國愛港、有志服務社區人士積極參與，又提醒市民在12月10日投票，選出為地區做實事的區議員，為高質量發展打下堅實基礎。

另外，他指大灣區在全國新發展格局具有重要戰略地位，香港作為大灣區其中一個中心城市，一直全力推動各項政策措施出台，促進大灣區經濟協同發展，包括特區政府去年底成立「融入國家發展大局督導組」，宏觀推動本港參與灣區建設，加強與內地機構溝通。

陳國基再次呼籲有志者參與區議會選舉及市民要踴躍投票（資料圖片/林靄怡攝）

他指，本港作為結合中國和環球優勢的國際金融中心，在推動大灣區金融領域具引領作用，今屆政府在本財年推行多項強化措施，包括進一步擴大滬深港通合資格證券範圍、啟動互換通北向交易，及以投資者准入條件、投資產品範圍等來優化跨境理財通，深化港深市場互聯互通。

他亦提到，港深廣科技集群在2023年全球創新指數中蟬聯第二位，重申8月落實河套深港科技創新合作區發展後，面積達1000萬平方呎的香港園區，明年底起逐步落成。

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