區議會選舉｜江玉歡支持2女將出選　「玄學小仙女」認擺陣爭提名

區議會選舉提名期今日（19日）踏入第三日，獲選委界立法會議員江玉歡支持的林淑芳、及本身是玄學家的謝敏婷（又名謝柳汝Tasha），分別宣布參選九龍城北及九龍城南選區地區直選。



謝敏婷在社交網站介紹自己為香港90後玄學家，有「玄學小仙女」之稱。被問到有否擺好風水陣助爭取「三會」提名，謝敏婷稱「當然有」，包括一些提升人緣及事業的陣，再配合做很多善事，例如捐錢、關注小動物等。



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謝敏婷稱，現時九龍城區居民面對區内各種事務都求助無門、區議員跟進進度不理想，令市民聲音不能傳達到各政府部門。她期望，可以進入議會主動聆聽居民訴求，及主動與政府部門溝通，成為市民與政府之間橋樑，改善居民各方面生活，為香港帶來新局面。

謝敏婷關注青年未來及性小眾議題

她又說，作為 90 後的年輕代表，政網會主力集中青年未來、重視培有幼兒成長和家庭發展等議題。謝敏婷續指，社會的不公平現象是推動出選的原因，政綱亦會關注性小眾 LGBT，爭取同志平權，同時促進社會公平貿易發展，保留本地小商戶生存空間。

林淑芳關注舊樓及「三無大廈」

另一名參選人、有物業管理專業資格的林淑芳則表示，九龍城區土瓜灣一帶面對舊樓結構危機、「三無大廈」和圍標等問題，嚴重影響居民生活。她期望以個人專業進入議會集中處理區內房屋事務，為居民爭取更多房屋福利。她相信社會需要有多元聲音，感謝江玉歡對自己支持，指會在「三無」大廈等區內結構性問題持之以恆地為居民改善居住情況，稱現時街坊反應好好，接下來會持續落區做服務。

江玉歡：創新思維帶來新景象

支持二人參選的江玉歡表示，謝敏婷作為 90 後年輕人，對社區工作事事上心，深信其貼地創新的思維可以為九龍城帶來新希望和新景象。江玉歡亦指，謝敏婷的參選政綱多方面關懷社區幼兒和青少年，及社會基層市民的需求，正正是反映基層切實的需要。

江玉歡又指，林淑芳在房屋物業管理上擁有專業資格和豐富經驗，同時關心九龍城區新舊私樓「大廈圍標」及「樓宇漏水」 等嚴重問題，認為區議會十分需要一位專注法團和大廈事務的地區人士發聲，最重要是抱有 「敢想敢言」的作風為九龍城區居民服務。

已報名參選九龍城北選舉的包括申報無政治聯繫的林博、工聯會的鄧巧彤和民建聯的關浩洋。而已報名參選九龍城南的則有經民聯李宇超、民建聯的吳寶強和香港新方向的馬志恆。