區議會選舉｜捲土重來戰深水埗東　律師李頴彰：取提名「無難度」

上屆參選區議會美孚北選區落敗的律師李頴彰今日（19日）宣布捲土重來，角逐來屆區議會深水埗東直選議席。她指自小在深水埗成長，對該區有深厚感情，相信自己的專業知識有助該區長遠發展。



對於實政圓桌召集人、立法會議員田北辰昨日（18日）向《香港01》表示難取「三會」提名，李頴彰則指自己服務社區多年，爭取「三會」提名無遇到困難 ，已獲取足夠提名。到場支持李頴彰的立法會議員陳凱欣則坦言，單靠個人很難接觸所有委員，要靠人脈網絡：「平時工作網絡要再擴闊，發揮自己優勢。」



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李穎彤上屆區選出戰美孚北選區，但敗選而回。她今日報名出選深水埗東選舉，而非包括美孚北的深水埗西選區。深水埗東選舉的範圍包括長沙灣、石峽尾、麗閣、大坑東等選區。她上次參選報稱無政治聯繫，不過，當時《香港01》翻查其參選表格，發現她是當時仍是行會成員、民建聯副主席張國鈞律師樓的合伙人。

李穎彰表示，自己出生、成長都在深水埗，對深水埗有深厚感情，指有很多人認為深水埗又逼又舊，事實上深水埗充滿人情。她指，深水埗社區老化，未來須重新規劃，相信將帶來不少新新舊舊的社區問題要處理，認為來屆區議會、區議員，正正要做到平衡社區背景和居民需要。

她重申，地區工作不是為做而做，而是「做得到」，更要「做得好」。她希望自己加入區議會後，可令大區議會更有大局視野、更有承擔 更有遠見，期望自己善用法律知識，維繫社區專業伙伴，建設深水埗成為宜居社區。

到場站台的陳凱欣指，自己與李穎彰的工作理化相同，以民生最優先，指外界或有聲音質疑身為律師的李穎彰形象或太過斯文，但事實上李穎彰在疫情期間與她自己一起四處奔波，為市民送物資，形容對方「捲起衫䄂就做嘢」。另外，陳凱欣指深水埗居民大多為基層市民，認為有專業力量非常重要，笑稱：「是深水埗的福氣」。

不過，李頴彰上屆區議會選舉落敗，區議會改制後競爭更為激烈，對選戰是否有信心？她揚言：「一定要有信心！唔可以辜負前輩嘅支持。」她又認為自己有專業背景同時，對深水埗又有深厚認識，有助與區內不同階層的市民溝通。