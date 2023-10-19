上樓難　5成受訪青年：影響生育規劃　林筱魯倡檢視土地供應比例

政府先後向立法會提交多項精簡發展程序條例草案，以加快土地發展。立法會議員林筱魯倡議，政府提出新置業政策，助市民盡早實現置業、安居的願望。他早前就「關注中下基層及青年人的住屋訴求及期望」進行問卷調查，發現過半受訪者有申請公屋，惟近半輪候時間超過5年，七成青年訪者認為住屋問題影響婚姻規劃，近5成表示影響生育規劃。



逾七成青年受訪者指影響生育規則

林筱魯的地區聯絡處於8月至9月進行意見調查，收回508份問卷，當中近三成為40歲或以下較年青的年齡群組。結果顯示過半受訪者有申請公屋，而其中85.4%仍未獲編配任何公屋單位，近5成輪候時間超過5年。

調查又發現，受訪者中有近4成屈身不適切居所，近6成受訪者居住面積低於房屋署所定的人均標準，即76平方尺；逾7成受訪者對居住環境只感一般以至非常不滿。此外，逾7成青年受訪者認為住屋問題影響婚姻規劃，近5成表示影響生育規劃。

倡減低首期付款比例

林筱魯建議重新檢視中、長期的出租公屋及資助出售房屋比例、公營及私營房屋的土地供應比例，並希望通過減低首付比例、延長按揭貸款期及提供擔保等，協助市民能在可負擔的供款水平上置業。

單位面積方面，他指出若為每個小型單位增加20%面積，例如300呎單位增加60呎，就可以多出一個獨立房間，有助鼓勵新家庭生小孩。