再降低公屋輪候時間？李家超：已十分進取　強調扶貧無時間限制

無綫錄播節目《講清講楚》邀請剛上任滿一年的特首李家超接受訪問。提到有民調顯示有不足三成受訪市民滿意扶貧措施，如何重訂貧窮線至今未有結論。李家超表示：「扶貧或社會福利工作是長期工程，沒有時間極限」，強調不論貧窮線「把尺」如何，都不影響政府精準扶貧的工作。不過政府會否整調目標，縮短輪候上公屋的時間？他指現時目標已十分進取，坦言：「我當然希望（縮短輪候時間），但我們都要務實。」



李家超出席無線錄播節目《講清講楚》時表示：「扶貧或社會福利工作是長期工程，沒有時間極限」，強調不論貧窮線「把尺」如何，都不影響政府精準扶貧的工作。（《講清講楚》截圖）

輪候公屋時間已降至5.3年

本屆政府致力解決房屋問題，透過「簡約公屆」、收回粉嶺高球場建公屋等，目標令輪候公屋時間4年內縮短至4.5年。雖然樓未建好，輪候時間已由以往的6.1年，明顯下降至5.3年，李家超表示，相信待1.2萬個公屋單位額外建成後，市民可再提前3至18個月上樓，輪候時間有望再縮減至4.5年。

被問到會否再調整輪候時間目標，李家超直言：「其實已經很進取，下一年、即2024年，我們看到已經約有2,000個單位，可以提前平均6.5個月上樓。會否再降低？我當然希望，但我們都要務實，因為我覺得一件大家關心得這麼熱烈的事情，我們是要說得出做得到。」

李家超強調扶貧工作無限期

提到有民調顯示，只有不足三成受訪市民滿意港府扶貧措施，而如何重訂貧窮線至今未有結論。李家超表示，政府目標是「幫咗最需要幫嘅嗰5%人先」，即劏房戶，又指：「以前用所謂統計或計算方法去公布給大家這樣的感覺，永遠香港怎樣做貧窮問題也存在，因為我們用了收入中位數以下的一半計算。我沒有說這不是一個某程度上應該用的分析方法，但市民大眾對於貧窮問題，他希望有簡單的概念、更清晰。」

李家超重申，扶貧工作是長期、無限期的，現階段首先協助劏房戶，下一階段 協助獨居長者及單親家庭等。

透露局方曾提交《公務員守則》修訂

政府正修正《公務員守則》，李家超透露公務員事務局局長楊何蓓茵曾就此向他提交修訂建議，卻遭他駁回：「要更多探討」，認為有些內容不斷修改亦不太理想，但他並沒有透露要求修改的細節，期望盡快為市民帶來好消息，但他強調一些重要的政策文件，目標一定要設得高，須更多審視撰寫的方法以及過往的紀錄。

沙中線調查仍在進行

另外，港鐵沙中線醜聞涉事總承建商禮頓上周被判罰4萬元，有聲音批評政府如同「放生．，質疑政府「不再跟進」。李家超指現時政府內部仍在調查，惟有人公開宣稱政府「唔做嘢」，這對公務員同事十分不公道。他又不點名批評沙中線醜聞吹哨者潘焯鴻：「大家都對他有認識，影響力比其他人多的人士，說話更要小心一點，這不是犯法與否的問題，而是對公開言論要有責任。」