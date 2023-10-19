區議會選舉｜第三日收64提名　實政圓桌莊豪鋒、民建聯賴嘉汶有份

區議會選舉提名期進入第三日，選舉主任今日（19日）收到64份提名表格。地區直選有18份，地區委員會界別有46份，累計合共收到179份提名。



區議會選舉提名期為10月17日至30日，投票日期為12月10日。（資料圖片）

中區今日收到的地區選委會界別提名有：無申報政治聯繫趙華娟。

東區今日收到的地區選委會界別提名有：無申報政治聯繫林永祥、無申報政治聯繫洪超群。

九龍城區今日收到的地方直選提名有：（九龍城北）獨立候選人林淑芳，（九龍城南）獨立候選人謝敏婷。

觀塘區今日收到的地方直選提名有：（觀塘西）無申報政治聯繫潘楚文、無申報政治聯繫許民楓。

南區今日收到的地方直選提名有：（南區東南）工聯會陳榮恩，（南區西北）工聯會林詠欣。

油尖旺區今日收到的地方直選提名有：（油尖旺北）無申報政治聯繫葉國山。地區選委會界別提名有：民建聯蔡少峰、民建聯楊鎮華、民建聯潘景和、民建聯劉柏祺、經民聯黃建新、無申報政治聯繫何卓峰、無申報政治聯繫鄧銘心。

離島區今日收到的地方直選提名有：（離島）無申報政治聯繫鍾美慧。地區選委會界別提名有：民建聯郭慧文、民建聯劉舜婷。

葵青區今日收到的地區選委會界別提名有：民建聯鄧麗玲、民建聯林映惠、經民聯莫綺琪。

北區今日收到的地方直選提名有：（蝴蝶山）無申報政治聯繫宋冰冰、香港新方向李嘉駿。地區選委會界別提名有：民建聯胡景鵬、曾興隆、劉鎮海。

西貢區今日收到的地區選委會界別提名有：無申報政治聯繫李天賜、無申報政治聯繫陳廣輝、無申報政治聯繫何志釗。

沙田區今日收到的地方直選提名有：（沙田南）工聯會古偉冰，（沙田北）工聯會方浩良。地區選委會界別提名有：無申報政治聯繫林玉華、無申報政治聯繫羅婉珮、民建聯楊英瀚、工聯會何偉俊、工聯會李貞儀、民建聯龔美姿、民建聯吳啟泰、獨立楊聰。

大埔區今日收到的地方直選提名有：（大埔南）經民聯羅曉楓，（大埔北）工聯會吳尉行。地區選委會界別提名有：工聯會梁浩廉。

荃灣區今日收到的地方直選提名有：（荃灣西北）無申報政治聯繫鍾展滔。地區選委會界別提名有：民建聯周森明、民建聯劉松剛、無申報政治聯繫王健文。

屯門區今日收到的地方直選提名有：（屯門西）實政圓桌莊豪鋒、（屯門北）民建聯賴嘉汶。地區選委會界別提名有：民建聯蔡承憲、民建聯曾憲康、民建聯陳暹恆、民建聯程志紅、民建聯葉俊遠。

元朗區今日收到的地區選委會界別提名有：無申報政治聯繫袁敏兒、無申報政治聯繫周駿達、工聯會劉桂容、民建聯司徒駿軒、勞聯譚金蓮、無申報政治聯繫徐偉凱。