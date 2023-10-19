區議會選舉｜譚金蓮「空降」元朗間選 勞聯仍有4人爭取提名中

今日（19日）為區議會選舉提名期第三日，勞聯副主席譚金蓮放棄於勞聯根據地的油尖旺區出選，「空降」元朗地區委員會界別選舉。她指勞聯作為工會經常接觸不同背景、階級的地區朋友，較容易取得提名，「即使鄉紳，透過介紹朋友都會認識，所以今日已經有足夠提名。」



譚金蓮透露，勞聯仍有4人有意參選區議會直選和間選，主攻「多基層的區」，不過她坦言基層區的競爭激烈、人口流動，其餘4人暫時仍未取得足夠提名。



譚金蓮今日（19日）報名參選元朗區議會地區委員會界別選舉，她指元朗、天水圍是已發展好的地區，有很多年輕家庭，需面對跨區就業的問題，期望推動洪水橋多元發展，為家庭提供就業機會，建設天水圍和元朗成為宜居社區。

勞聯主席、立法會議員林振昇到場站台指，區議會是社會縮影，參與區議會選舉的人除需要地區服務經驗之外，仍需不同界別的背景，包括工會代表。他希望各級議會都有勞工聲音，令社會關注勞工權益。他指譚金蓮有豐富選舉經驗，必定能推動打工仔權益、改善勞工法例。另一名勞聯立法會議員、秘書長周小松讚揚譚金蓮有學識、有承擔，認為她是代表勞聯參選的合適人選。

過去勞聯的「據點」為油尖旺區，為何今次區議會選舉卻轉戰元朗區時，譚金蓮表示勞聯在屯元天均有培訓中心，累積一定知名度，有不少「三會」成員在意參選人是否有接觸市民的渠道，故今次嘗試出戰元朗區。「空降」參選未有影響譚金蓮信心，她指元朗區多公屋、基層，正正是勞聯關心的民生問題，認為勞聯以往的工作基礎有助令選民放心。

已報名參選元朗地區委員會界別選舉的包括黃元弟、何曉雯、黃紹聰、鄧鎔耀、林慧明和文亦揚，他們全部申報無政治聯繫。