立會A4聯盟倡建第二條機場快線接前海　打造大灣區空、鐵聯運網

為強化香港聯繫大灣區與全球，特別是「一帶一路」沿線國家的雙門戶角色，打造國際航空樞紐，立法會A4聯盟建議政府把握將興建 「港深西部鐵路」洪水橋至前海段，和貫通交椅洲人工島的 「港島西至洪水橋鐵路」 契機，同步建設「前海-香港國際機場」 支線，成為本港第二條機場快線，聯通深圳機場、前海和深圳灣，打造空鐵聯運網絡，提升兩地機場競爭力。



立法會A4聯盟建議設第二條機場快線、「前海-香港國際機場」 支線（李宇婷攝）

A4聯盟成員之一的張欣宇指「前海-香港國際機場」支線，分為深圳段與香港段。深圳段設有深圳機場站、前海站和深圳灣站，香港段則由洪水橋站途徑欣澳站至香港國際機場站。預計 25 分鐘可由香港國際機場直達深圳灣口岸，35 分鐘直達前海 CBD， 45分鐘到達深圳機場。

構建廣深港空鐵聯運網絡

同時，廣深第二高鐵預計明年開建，建成後廣深機場之間最快僅需 20分鐘可互達。A4聯盟認為，換言之，廣深港三地機場將形成 1.5小時直達通勤圈。由於深圳北站、深圳機場站、前海站連接廣深第二高鐵、京廣鐵路、穗莞深城際、深惠城際、深珠城際等多條鐵路幹線，再加上香港國際機場第三跑道建成，借助軌道交通，香港國際機場對內地的輻射作用將更為明顯，與珠三角主要機場之間聯通效率大大提升，促進廣深港空鐵聯運網絡發展。

倡設空鐵中轉服務點

林素蔚則建議建設「空鐵中轉服務點」，為旅客提供便捷的航班資訊查詢、航班值機、國內國際機票購買、航班增值服務、旅行機票福利、易登機貴賓服務、鐵路商務座，快捷登車、機場酒店、專車接送、行李門到門、特殊旅客專屬服務等「空鐵＋出行」一站式定製化服務，帶來空鐵聯運新體驗。

她相信 「空鐵中轉服務點」能有效推動港深兩地在交通基礎設施、航空出行服務等領域的「硬聯通、軟聯通」，更好服務港深融合和區域協同發展，助力粤港澳大灣區交通一體化和世界級機場群建設。

構建私家車「空橋聯運」網絡

梁文廣則建議構建私家車「空橋聯運」網絡。他指目前港珠澳大橋澳門口岸往返香港國際機場海天中轉大樓的巴士服務已開通服務，過境旅客只需在澳門口岸辦理登機牌及行李直掛等值機服務，便可乘車到抵達香港國際機場海天中轉大樓，再經捷運系統前往離境航班的登機閘口，無須辦理香港出入境手續，大大提升清關效率。

海天中轉大樓來往珠海的服務將於下一階段展開，屆時 「經珠港飛」 客運中轉服務亦將會正式開通，内地旅客可先飛往珠海，然後經港珠澳大橋到香港國際機場轉飛海外。國際旅客亦可循反向路徑經珠海機場轉飛內地城市。

張欣宇指，政策帶來的優勢包括鞏固香港國際機場樞紐地位、鐵路服務覆蓋更多旅客、帶動更多外國旅客經香港國際機場進入大灣區，亦能配合新發展區(洪水橋)的定位。

歡迎新鐵路營運引入競爭

上屆政府曾表示考慮連接洪水橋至深圳前海的港深西部鐵路工程引入競爭，張欣宇表示歡迎，由港鐵管理項目看不到效率上的優勢，交給市場開放競爭有好處，不過港鐵營運和維修保養在世界難找到相若的對手，基建開放市場競爭，由港鐵營運，不過同一條路軌由不同機構營運都不是新鮮事，他續指引入競爭時要找水平約若的機構。