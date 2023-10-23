施政報告｜20民政諮詢中心派文本　61公屋商場派單張（附地點）

行政長官李家超星期三（25日）發表任內第二份《施政報告》，《施政報告》文本及相關刊物會於行政長官完成發言後在民政事務總署轄下20個民政諮詢中心派發，61個公屋商場、16座政府辦公大樓及七間主要圖書館派發重點單張。



施政報告2023・專頁｜措施懶人包 派錢生育 樓市減辣 李家超KPI

行政長官李家超星期三（25日）發表任內第二份《施政報告》。（李家超Facebook影片截圖）

《施政報告》全文會於行政長官完成發言後，在網頁www.policyaddress.gov.hk 發放。而《施政報告》文本及相關刊物會於行政長官完成發言後在民政事務總署轄下二十個民政諮詢中心派發。

派發《施政報告》文本20間民政諮詢中心



中西區民政諮詢中心

東區民政諮詢中心

南區民政諮詢中心

灣仔民政諮詢中心

九龍城民政諮詢中心

觀塘民政諮詢中心

深水埗民政諮詢中心

黃大仙民政諮詢中心

油尖旺民政諮詢中心

離島民政諮詢中心 ( 長洲 )

離島民政諮詢中心 ( 梅窩 )

離島民政諮詢中心 ( 東涌 )

葵青民政諮詢中心

北區民政諮詢中心

西貢民政諮詢中心

沙田民政諮詢中心

大埔民政諮詢中心

荃灣民政諮詢中心

屯門民政諮詢中心

元朗民政諮詢中心

至於以上各民政諮詢中心的開放時間，請瀏覽民政事務總署網頁：

20間民政諮詢中心詳細地址及開放時間

而簡介《施政報告》重點的單張則可在下列地點索取：

十六座政府辦公大樓



金鐘道政府合署

灣仔入境事務大樓

灣仔稅務大樓

灣仔政府大樓

北角政府合署

長沙灣政府合署

何文田政府合署

荔枝角政府合署

旺角政府合署

九龍城工業貿易大樓

土瓜灣市政大廈暨政府合署

油麻地西九龍政府合署

沙田政府合署

屯門大興政府合署

大埔政府合署

荃灣政府合署

七間主要公共圖書館



銅鑼灣香港中央圖書館

中環大會堂公共圖書館

九龍城九龍公共圖書館

元朗屏山天水圍公共圖書館

沙田公共圖書館

荃灣公共圖書館

屯門公共圖書館

全港六十一個公共屋邨商場



香港區

柴灣小西灣廣場

柴灣環翠商場

筲箕灣愛東商場

筲箕灣興東商場

赤柱廣場

香港仔華富（二）商場

香港仔石排灣商場

九龍區

油塘鯉魚門廣場

油塘油麗商場

藍田啟田商場

觀塘翠屏（北）商場

觀塘順利商場

牛頭角安基商場

牛頭角樂華商場

秀茂坪商場

慈雲山中心

牛池灣彩雲商場

黃大仙竹園廣場

黃大仙中心南館

鑽石山鳳德商場

橫頭磡樂富廣場

深水埗石硤尾商場

旺角海富商場

何文田愛民廣場

何文田廣場

新界東

上水彩園廣場

上水清河商場

大埔富善商場

大埔太和廣場

馬鞍山恆安商場

馬鞍山欣安商場

沙田美田商場

沙田顯徑商場

沙田廣源商場

沙田沙角商場

沙田美林商場

沙田禾輋廣場

沙田博康商場

沙田愉田苑商場

沙田水泉澳廣場

沙田碩門商場

粉嶺皇后山商場

將軍澳TKO Gateway

將軍澳寶林商場

將軍澳TKO Spot

新界西及離島

天水圍T Town

天水圍天瑞商場

天水圍天恩商場

天水圍天晴商場

元朗朗屏商場

元朗朗善商場

屯門蝴蝶廣場

屯門良景廣場

屯門大興商場

屯門兆康商場

屯門欣田商場

洪水橋洪福商場

青衣長發廣場

荃灣梨木樹商場

葵涌商場

東涌富東廣場

市民亦可透過《行政長官2023年施政報告》網頁www.policyaddress.gov.hk 收看行政長官於立法會發言及記者會的現場直播。