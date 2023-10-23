施政報告｜官員將劃一穿戴綠色領呔和領巾　李家超稱突出「隊形」

港府將於本周三（25日）公布2023年施政報告，特首李家超今午（23日）在社交平台撰文指宣讀施政報告當天，他與政府團隊將一同穿戴由香港知專設計學院（HKDI）師生攜手設計製作的綠色領呔和領巾，笑稱除可突出政府團隊的「隊形」及團結精神之外，更可借此鼓勵社會為青年製造更多機會，發揮創意，盡展所長。



李家超昨日（22日）在社交平台上發布的片段，披露新一份施政報告封面繼續用綠色，與他首份施政報告一樣，以「拼經濟謀發展，惠民生添幸福」為題，延續用「幸福、發展」為題。

李家超今日再預告「驚喜」，透露宣讀會和團隊將一同穿戴由香港知專設計學院（HKDI）師生攜手設計製作的綠色領呔和領巾，除了希望更加突出政府團隊的「隊形」及團結精神之外，亦有另一番意義。

李家超續指，設計團隊的靈感源自中國古代傳統歷朝紋樣，不同花紋代表著中華民族不同時期的文明風貌。師生團隊在傳統紋樣中加入現代元素，令設計注入新活力，感覺清新，亦有承傳中國傳統文化的象徵意義。

他說看到一班年輕人的作品，便聯同整個團隊一起支持他們，並借此鼓勵社會各界為我們的學生和年輕人製造更多機會，發揮創意，盡展所長。

另外，李家超亦解釋了今年施政報告沿用去年報告封面使用的綠色的原因，指其象徵政府的施政帶來綠色所代表的希望，生命力及和諧穩定，重申對香港很有信心。