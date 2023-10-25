施政報告2023｜李家超宣讀時間破紀錄無停頓　座椅放背枕支撐

【施政報告2023】特首李家超今日（25日）早上11時準時到達立法會宣讀任內第二份《施政報告》，他打破傳統成為回歸後首位坐下宣讀《施政報告》的特首，椅背放了一個背枕，令坐得較為舒服。宣讀時間長達3小時22分鐘，打破歷任特首宣讀紀錄，未有休息，只數次飲水。眾官員、議員坐足全程、全神貫注。



特首李家超破傳統，坐着宣讀施政報告的特首，椅背放了一個背枕，令坐得較為舒服。（夏家朗攝)

李家超破傳統坐下宣讀施政報告

李家超今早（25日）11時零2分起開始宣讀任內第二份《施政報告》，是次宣讀時間長達逾三小時，李家超是回歸後首位坐下宣讀《施政報告》的特首，椅子上更為他擺放了背枕，相信是為了讓他坐得更舒服。

▼10月25日 李家超公布施政報告▼



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施政報告發表超過三小時，聽得疲倦也在所難免，保安局局長鄧炳強托住下半臉，遠望似在思考；政制及內地事務局局長曾國衞摘下眼鏡；醫務衞生局局長盧寵茂則不時緊皺眉頭；行政長官辦公室常任秘書長鄭鍾偉也有托住下巴。

議員席上，自由黨張宇人及易志明一度閉目養神。除少許疲倦外，亦見有議員交談，有說有笑，表現雀躍。公眾席上，行政會議成員任志剛亦一度閉上雙眼。

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李家超顯疲態聲線沙啞 不時飲水

讀足3小時22分鐘的李家超亦略顯疲態，聲線不時變得沙啞，需要飲水滑喉，當宣讀時間愈長，他飲水的頻率愈漸頻密，不過始終無需休息。