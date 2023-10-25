施政報告2023｜葉劉讚谷生育貼地又吸引　周浩鼎稱減辣是及時雨

《2023施政報告》今日（25日）公布，其中每名今日起出生、父或母為香港永久居民的新生嬰兒，發放一筆過2萬元的現金獎勵受到關注。行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀認為政府除推出「銀彈攻勢」，更有其他房屋政策配合，大讚非常貼地、有吸引力。



民建聯主席陳克勤讚揚，政府提出全面務實的措施，認為對加強經濟發展、改善民生有積極作用。至於「減辣」措施方面，民建聯周浩鼎形容減辣是「及時雨」，直言：「交投量增加後，稅收便會增加，香港長遠經濟會復甦。」



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葉劉稱23條立法是「欠了」中央很久

葉劉淑儀認為，新一份《施政報告》非常詳盡，短期刺激經濟、長遠規劃、土地房屋和醫療安老各方面均有着墨，形容「鉅細無遺」。提到政府表示將於明年內完成《基本法》第23條立法，葉劉重申這是憲制責任，形容香港已「欠了」中央很久，相信各人都會全力支持明年完成立法，相信立法後香港會更為安全和穩定。

提到政府提出催谷生育的「組合拳」，葉劉指有不少生育率低的西方國家都會以現金津貼吸引市民生育，部份更是每月批出資助，她認為港府除將發放兩萬元現金獎勵外，更提出相關配套政策，包括讓父母優先選擇居屋和分配公屋，認為政策非常貼地和有吸引力。

▼施政報告重點▼



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容海恩料派2萬可緩解家庭生育壓力

新民黨容海恩續指，政府意識到香港人口老化的嚴重問題，認為2萬元能為家庭帶來緩解作用，可幫助很多家庭聘請專人照顧嬰兒和購買婦女保健品，希望有助刺激生育，又說倘政策有明顯成效的話，期望會有上調空間。

民建聯主席陳克勤讚揚《2023施政報告》提出全面務實的措施，認為對加強經濟發展、改善民生有積極作用。提到《基本法》第23條立法，陳克勤表示全力支持政府提出明確時間表，認為要維護國家安全立法是必要，強調要履行憲制責任。

▼施政報告 多項措施鼓勵生育及支持有仔女家庭▼



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林琳呼籲政府帶頭營造家庭友善職場文化

早前剛成為母親的民建聯立法會議員林琳，讚賞政府提供為谷生育而提供各式各樣的支持，不過她對於政府未有就產前、產後檢查、延長雪卵時間、工作友善政策等未有著墨而感到失望。

至於加強托管服務和增加社區保姆服務獎勵金等措施，林琳指有助為女性開拓更多半職就業渠道，讓她們安心進入或重返職場，改善收入之餘也兼顧家庭。她認為，政府作為全港最大僱主，應要做到帶頭示範作用，推動私營企業建立家庭為本的職場環境，營造家庭友善的職場文化，推動彈性上班和半職工作安排，讓新手父母平衡上班和育兒的需要。

▼施政報告 研究「劣質劏房」定義▼



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「減辣」措施方面，民建聯周浩鼎表示，形容減辣是「及時雨」，強調現時的經濟情況與十多年前不一樣，政府選擇作出「辣招」調整，包括除減半辣招，外來人士可施「先免後徵」等政策，認為吸引人才有助落地生根，同時刺激樓市，長遠來說有信心釋放市場需求，直言：「香港整體樓市剛性需求是存在，人可置業後才徵稅，交投量增加後，稅收便會增加，香港長遠經濟會復甦。」

鄭泳舜建議劏房最低標準 人均面積不少於5.5平方米

《施政報告》提出，成立「解決劏房問題工作組」，以10個月研究，再提出取締方法。民建聯鄭泳舜建議劏房最低標準，包括人均面積不少於5.5平方米，整個劏房面積不少於7平方米、起居空間高度不能少於1.8米、不存在結構安全隱患等。他說，坊間對劣質劏房或劏房的居住環境最低標準，意見不盡相同，期望相關政策有清晰界定及必須符合建築條例和消防安全條例，並考慮以立法規管。

▼北部都會區發展▼



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劉國勳倡北都新鐵路獨立南延 紓東鐵綫負擔

民建聯北區立法會議員劉國勳歡迎《施政報告》加推「北部都會區」兩鐵一路，推進北都東面發展，建議持續優化打通北都東西道路網絡，並加強南北鐵路通行。他指加推鐵路連接多個發展區和口岸，但認為不應只接駁至東鐵線粉嶺站，應因應發展新增的人口而南延，建設獨立於現時東鐵線的「新南北鐵路」直達市區，才能為東鐵線高載客量分流。

除了鐵路外，劉國勳認為可考慮建設「新南北幹線」，分流吐露港公路車流同時，將香園圍口岸與新界北新市鎮、大埔工業村、科學園及傳統核心商業區等連接起來。而北部公路向東伸延，連接了沙頭角至天水圍，他期望進一步延伸至洪水橋。

▼施政報告 招聘會吸引大批市民到來應徵▼



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張宇人指飲食業工資極高 憂檢討最低工資型推高薪金

自由黨黨魁、飲食界立法會議員張宇人表示，疫後經濟恢復比預期慢，業界現金流有困難，指《施政報告》提出了「中小企融資擔保計劃」更彈性的安排，讓商戶之後生意好轉時，才多還一些本金，讓業界有更多選擇。他亦歡迎簡化飲食業發牌制度，形容可便利營商。

至於非本地學生做兼職限制，今次只提及研究生，自由黨會繼續向政府爭取。張宇人說，兼職工作可以讓留學生增加人際關係及認識社會，讓留學生考慮畢業後留港。

不過張宇人對檢討法定最低工資及「連續性合約」規定感到擔憂，稱現時人手短缺、工資極高，措施可能會再推高薪金水平。

李鎮強：生育居所免稅除開每月不足300元

自由黨主席、批發及零售界議員邵家輝說，「電子商貿發展專責小組」、加強出口信用保險等措施，料對中小企有一定幫助。副主席李鎮強則認為鼓勵生育力度仍然不足，尤其對中產階層欠缺吸引力。李鎮強說，居所相關免稅額由10萬元增至12萬元，「除返開每個月只減不足300元，連買罐奶粉都不夠」，期望考慮推出「累進式子女免稅額」以及容許外傭開支作扣稅。

自由黨航運交通界議員易志明則指，歡迎發表《海運及港口發展策略行動綱領》，形容是業界一直的要求。至於成立跨部門「電子商貿發展專責小組」，易志明希望能夠推出措施簡化經電子商貿的申報，如藥品申報，以配合電子商貿的急速發展。

▼施政報告 人口老化及長者貧窮問題▼



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黃國指跨境醫療措施可紓緩香港公立醫院壓力

工聯會會長吳秋北表示，樂見在維護國家安全及愛國教育方面體現擔當，特別是《基本法》23條定下了時間表值得讚賞。工聯會理事長黃國則指，多項跨境醫療措施包括港人醫療券擴大至5間大灣區醫院，政府醫療資助過河等，希望可紓緩本港公立醫院的壓力，並相信會推動兩地醫藥審批長遠達致標準統一。

工聯會議員郭偉强歡迎修改俗稱「418 」的「連續性合約」規定，又要求最低工資落實「一年一檢」。工聯會九龍東議員鄧家彪說，歡迎拍板興建東九龍線，並希望政府一次性招標，以加快興建進度。

工聯會議員陸頌雄表示，《施政報告》在新能源方面着墨不多，期望政府能延續電動車一換一稅務優惠。工聯會議員陳穎欣則認為，建立「第一層審批」藥物註冊機構，對癌症及罕見病患者而言是救命草。

▼施政報告 建東九龍線連接秀茂坪▼



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新增「兩鐵一路」 盧偉國促加快落實現有計劃

經民聯指《施政報告》接納了他們超過70項建議，包括樓市「減辣」、人才置業印花稅「先免後繳」等，相信對吸引人才來港有很大幫助。經民聯主席盧偉國建議採取更進取稅務優惠及財政支援，吸引海外創科產業和人才來港發展，同時建議政府盡快制訂智慧城市頂層設計及策略。至於加推「兩鐵一路」新項目，盧偉國指《鐵路發展策略2014》仍有多個項目尚未完成，促請政府加快落實。

經民聯副主席林健鋒歡迎外國公司在香港的員工可以「一簽多行」往返內地，以及重推投資移民計劃等，建議投資移民計劃的資金門檻大幅降低，同時將購買自住物業、舖位、辦公室和員工宿舍等都計入「投資資本」。

副主席梁美芬指，明年内成立的「香港國際法律人才培訓學院」，能夠培養更多本地國際法律人才，使香港早日成爲國際法律樞紐。她又歡迎政府推動拓展銀髮經濟，鼓勵退休人士發展「第二職業」。

北部都會區方面，劉業強歡迎多項規劃和交通建設，期望特區政府盡快公布《北部都會區行動綱領》，提速落實對接粵港澳大灣區發展。他樂見政府提出建設沙頭角文化旅遊區，資助鄉郊地區改善流動網絡基建，又促請特區政府成立50億元「鄉郊建設基金」，開放沙頭角中英街，打造文化深度遊。

吳永嘉建議政府進一步優化稅制，降低企業標準利得稅率到15%，並優化「定期展覽獎勵計劃」。陳祖恒期望「香港時裝設計周」能結合本港優勢，定位為國際文藝及旅遊盛事，既惠及紡織、製衣及時裝業發展，更為香港經濟注入動能，帶來龐大經濟及旅遊效益。陸瀚民則樂見鼓勵生育措施，但認為要減輕青年的生育負擔，政府還需兼顧年輕家庭衣、食、住、行的需要，例如提供交通費減免、外傭費用免稅額等。龍漢標強調樓市辣招已變得不合時宜，認為若樓市在政府「減辣」後數個月沒有出現「炒風」，應盡快全面「撤辣」。

▼10月25日 李家超公布施政報告▼



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立法會議員梁毓偉表示，非本地學生限額將提升一倍至40%，以及放寬留學生參與兼職工作的限制，是一個多贏方案，因為對本地學生而言，在院校內有更多機會與來自世界各國的學生交流，對留學生而言，放寬限制有助他們吸取工作經驗及留港，對企業及政府而言則是增加3.5萬名的人力資源。

吳傑莊歡迎大灣區青創基地 冀有更多撐經濟措施

《施政報告》提出成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，立法會議員吳傑莊表示十分歡迎，期望香港進一步和大灣區九個城市合作。而為「電影發展基金」和「創意智優計劃」注資43億元，吳傑莊表示政府回應了他的建議，重新推動電影業進軍國際，又推出「開拓內地電影市場資助計劃」，支持香港與內地文化企業投資和推動香港導演的製作和發展內地市場，均進一步推動香港成為中外文化藝術交流中心。

至於新興產業發展，吳傑莊表示歡迎發展建設關鍵基礎設施，特別提到要做好個人私隱。但政府去年提出出虛擬資產及第三代互聯網政策發展，今年《施政報告》卻未加強支援Web 3等新興產業，吳傑莊呼籲政府「捉到鹿最緊要脫角」。

另外，吳傑莊表示近期香港市況及中小企經營情況有不少隱憂，經濟復常步伐與預期有落差，但《施政報告》欠缺有力的短期提振措施。

陳健波指找到足夠10年發展土地「前所未有」

保險界立法會議員陳健波指，今次是政府第一次找到足夠10年香港房屋需要的土地，除了能縮短公屋輪候名單，將來還有1,000公頃土地儲備，是前所未有。他說，有足夠房屋供應，政府有能力去處理劏房，同時亦可以落實鼓勵生育等措施。

▼施政報告 擴大八大取錄非本地生比率▼



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姚柏良冀落實措施時諮詢整個旅遊產業鏈

旅遊界立法會議員姚柏良表示，《施政報告》多個章節都有提及及旅遊業的發展，接納了他大部份的建議，包括以「本地特色旅遊鼓勵計劃」鼓勵業界開發特色主題旅遊、制訂《香港旅遊業發展藍圖2.0》等，有助推動旅遊業持續發展和升級轉型。他期望政府與業界進一步加強合作，諮詢整個旅遊產業鏈持份者的意見，落實措施時與業界緊密聯繫。

旅遊業界人手不足，姚柏良樂見搶人才政策，當中放寬簽證門檻，讓越南、老撾尼泊爾和其他地方的學生來港受訓及就業，又有提升畢業生留港就業意欲的措施，都有助旅遊業界引入人才。

▼施政報告 協助市民上樓▼

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周文港歡迎延長居屋保證期 冀放寬至60年減樓齡

立法會議員周文港表示，歡迎接納他多項建議，包括日發表「延長居屋保證期」。《施政報告》延長居屋按揭貸款保證期至50年，以促進二手居屋成交。周文港指，截至2022年9月底，未補地價居屋或綠置居單位共有約27.1萬伙，他預料可釋放當中約20萬個單位，每年可幫助至少近4,500名「白居二」買家及大量公屋「綠表」人士置業。

周文港指，全港35.2萬伙居屋當中，有九成樓齡達20年或以上，四成達31年或以上，而樓齡超過40年但未夠50年的居屋達到120幢，若以每幢大廈約400個單位計，即共有約4萬至5萬伙。他說新措施之下這些單位仍未能受惠，希望政府落實措施1年後再檢討，將延長保證期放寬至「 60年減樓齡」。