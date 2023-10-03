行政會議｜再被問是否已獲邀出席APEC　李家超：主辦方有責任邀請

行政長官李家超今日（3日）行政會議開會前見記者，被問到港大校委會將處理對校長張翔的投訴，作為校監的李家超表示大學自行管理內部事務，投訴要公平公正按程序處理。另外，他再被問及是否已接獲三藩市舉行的APEC領袖峰會邀請時，他只重申主辦方有責任對所有成員作出邀請，港府接獲邀請後會按規章出席。



+ 2

張翔面對多項投訴 李家超：大學有能力公正處理

港大校務委員會罕有加開特別會議，討論對校長張翔的多項投訴，包括豁免招標聘用副校長及醫學院院長，及豁免招標以205萬元購買校長座駕等。

身兼港大校監的李家超說，對於某些事情的處理過程有投訴事件，按現有制度，由大學自行管理內部事務，大學校務委員會和校長各司其職負責，任何投訴或事項必須按既有程序處理，針對任何投訴都要公平公正處理，相信大學本身有能力處理內部事務。他續指社會重視大學管理，相信大學都明白公眾對大學管理有期望。

夜繽紛反應好 將延續至年底

中秋國慶假期，灣仔等多個海濱舉行夜市，配合「香港夜繽紛」活動。對於灣仔區議會主席黃宏泰指，灣仔夜市不適宜長期舉行，政府有否「新招」以延續夜繽紛？李家超回應指，理解不同人有不同意見，有些意見會接納和考慮，他認為搞活夜間活動對整體經濟發展好，有助提賑夜間經濟，短短六日已達成希望的預期效果，本著「沒有最好只有更好去搞」，會考慮不同具建設性的意見。

李家超：不做夜繽紛就肯定係零

李家超相信，市民的反應是最佳指標，鼓勵不同元素在不同地點作嘗試，直言「我相信不做夜繽紛就肯定係零，做夜繽紛都有好嘅成績」。他說參與的檔主滿足成績，市民對氣氛亦滿意，希望夜繽紛延續能得到市民支持，每一個活動必須看市民的反應，才知道如何繼續推動，相信在過程中會不變轉變，收集好的經驗再加以改善。

港人離境多於內地客入境 李家超：要面對這趨勢

過去幾天長假期，港人離境人次較內地人入境本港多，李家超被問到如何評價這些數字，夜繽紛是否具吸引力？李家超說港人喜歡旅行，要面對這趨勢，亦反映香港要增強旅遊業的競爭力，政府會帶頭，業界亦要「諗多啲橋」，不同地方有吸引力值得參考，本港都會參考。他舉例夜繽紛開始時受質疑，現時三個海濱夜市已有成績，相信港人在面對挑戰時有彈性會涉取經驗。

收到APEC邀請？李家超冀主辦方履行指引

APEC亞太經合組織會議下月中舉行，李家超被問到有否收到邀請時只重申，希望主辦方履行責任向成員發邀請函，香港一向依規章出席。他說會議本身有指引和慣例做法，主辦單位會按指引向經濟體成員發邀請，希望主辦方會履行指引，向經濟體成員發邀請。

三天長假46萬人次內地客抵港 賞煙花人次較以往多

李家超在開場白主動提到，長假期首三日，內地有46萬人次來港，國慶煙花匯演在維港兩岸吸引43萬人觀賞，較過去平均20多萬為高，象徴渡過難關復常向前邁進。他說煙花匯演順利舉行，多得各方群策群力，說今次有不少不確定性，人群管理複雜，警方都做好準備，加派人手管理人群，確保活動安全有序舉行，警隊亦從善如流，感謝警隊及公共運輸系統及市民配合，加上飲食界和公共運運工具也提供優惠，滙聚財氣和人氣。

除煙花外，國慶日舉辦的活動也吸引大批市民，李家超說，康文署錄得6.3萬人次參觀設施，其中太空館入場人次更創單日新高，達1.1萬人次。半價看戲推出當日，有15萬多人次入場看戲，打破過往國慶日人次，日夜氣氛熱烈，商戶生意額增加。他舉例指，大坑舞火龍、花燈活動都吸引多人參加，十萬人次到多個夜間市集，商場都有不少打卡點，引述有店鋪表示生意額上升2成。

港隊亞運獎牌破紀錄 將辦活動賀佳績

香港運動員在亞運創佳績。李家超說，香港至今有44面獎牌，當中有6金、15銀、23銅 ，有望打破之前46面獎牌的紀錄。亞運結束後會辦活動賀運動員奪佳績。他又祝賀香港男子足球隊擊敗亞洲勁旅伊朗，首度晉身亞運男足4強賽事。