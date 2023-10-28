施政報告｜林定國：23條背負中央對港信任　要盡快完歷史成責任

新一份《施政報告》提到，《基本法》23條會於明年完成立法。特首李家超指，政府正全力研究有關立法方案，以盡早完成《基本法》23條規定的維護國家安全本地立法。



律政司司長林定國提到，《基本法》23條背後的理念是背負中央對香港的信任，相關立法問題纏擾了20多年，不明朗的事情對社會是最有傷害，因此要盡快完成歷史責任。



李家超出席「紀念《基本法》頒布三十三周年研討會」時致辭指，國際環境日益複雜，海外亂港活動仍然猖獗，軟對抗是對抗中央政府的全面管治權、特區政府的高度自治權和內地制度，假借例如民生等議題借題發揮製造矛盾蠱惑人心，每個愛護香港的人都要謹記「國安才有家安」，要自覺尊重和維護國家的根本制度，要警惕和防範別有用心的人和外部勢力的挑撥離間，香港要不斷增強社會各界對《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的認識。

林定國： 應思考是否未有做到全面準確貫徹一國兩制

出席同一活動的林定國表示，國家主席習近平要求香港要做到四個必須，包括全面準確貫徹「一國兩制」，對於國家領導人如此叮囑，應思考是否未有做到「全面準確貫徹」。

他指2019年部份反中亂港人士利用區議會選舉奪取香港的管治權，偏離《基本法》所說的職能，強調區議會改革並非削弱市民參與地區選舉的權利而是撥亂反正。

他續指，《基本法》的目的是保障「一國兩制」在港落實，香港回歸以來出了很多問題，他認為不應怪責《基本法》，而要反思有否履行好《基本法》。林定國強調，中央對香港好好，雖然外交事務原則上不屬於香港的事權，但在對外關係上，中央給予香港很大空間。他又認為，只要大家用心理解《基本法》背後的原意，身體力行，貫徹初心，他有信心「一國兩制」會發揮得愈來愈好。