區議會選舉｜田北辰：叩241名三會成員家門　4成員仍未獲足夠提名

區議會選舉提名期今日（30日）下午5時結束，曾表示擬派5人出選但只有1人能獲足夠地區「三會」提名的實政圓桌召集人、立法會議員田北辰，今日下午3時在政府總部外召開記者會指，自上周三（25日）起，4名未獲足夠提名的參選人，分別到元朗和屯門家訪三會成員，共叩了241對門，其中26人願意聽參選人介紹政綱，當中7人表示願意提名，但最終有3人稱「知會三會主席」後決定撤回提名。



被問及是否反映提名機制有關題，田北辰重申：「制度無問題」，無悔支持區議會新制度，但不排除提出修例優化區選提名機制。至於會否提出議員法案，田北辰坦言：「唔知道，我哋係細黨，到時可能得我一位聲音。」



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本身是新界西北直選立法會議員的田北辰，在屯門、元朗共有九間辦事處，原打算派出5名成員分別出戰元朗市中心、元朗鄉郊東、屯門東、屯門西，及屯門北。但5名參選人中，仍有4人在今日仍未拿到足夠提名票。

向241三會成員叩門 僅26人肯聽政綱

田北辰今日（30日）交代過去幾日叩門過程，指元朗和屯門合共有299名三會成員，四名尚未取得足夠提名票的參選人上周三（25日）起一連六日都到元朗和屯門家訪，共拜訪241名三會成員，當中有200人未有應門、15人應門拒聽政綱介紹、26人肯聽取政綱，當中7人願意向實政圓桌給予提名票。

不過，後來其中三人表示知會三會主席後，決定撤回提名決定、2人表示要知會地區分區委員會主席後再作決定。

田北辰：搞建設不搞破壞

田北辰拒絕公開聽取他們綱簡介的三會成員名單，強調自己「搞建設不搞破壞」，區議會選舉屬本港內部事務，不認為有需要向中央或中聯辦反映。

至於修例的問題，田北辰重申認為新制度「無問題」，亦無後悔支持修例，「當時不為意，誰想到提名後都會撤回提名？我以為提名後便會企硬」，但實際執行時，發現有部分法例沒有清楚寫明，修例是為了完善四年後的區議會選舉。

他要求政府提供充分機會，讓參選人與提名人會面，「就算特首選舉、立法會選舉、人大，都有安排見面會。你話如果好多提名人承擔咗責任就唔出席，佢哋就唔應該接受委任」，又質疑現時即使參選人去聯絡信提名人「寄畀佢嘅嘢都唔知佢有冇睇，個critical link無咗。」

要求限制有政黨背景三會成員人數

此外，他要求限制有政黨背景三會成員人數，「至少有一半無政治聯繫，即係例如政黨、參政社團、從政組織等」。他亦要求，政府規定地區分區委員會主席在提名期間不得影響委員提名意欲，否則即觸犯選舉條例。

至於修例是否提出議員法案，田北辰表示：「唔知道，我哋可能咁啱係威脅到人嘅細黨，到時得我一位聲音」。不過，他認為新制度下有不少提名人都是參選人的競爭對手，直言略為諷刺。至於四位未能「入閘」的黨員將何去何從，田北辰表示他們依然意志高昂，深信四年後倘有平台與所有提名人會面，必定可取得足夠的提名票，認為現時有部分提名人未有充分履行職責。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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