黑碼取消｜民建聯：實際有效　陳勇冀無感通關　A4聯盟：皆大歡喜

內地海關總署宣布，自11月1日起出入境人員免於填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，過關時不再需要掃「黑碼」。



民建聯立法會議員陳勇指，每個人過關最少快數秒，認為措施實際有效。他希望日後更能促進兩地人流往來，表示最終兩地海關研究目標是靠生物特徵、毋須出示證件的「無感通關」。



內地海關總署宣布，自11月1日起出入境人員過關時不再需要掃「黑碼」，民建聯立法會議員陳勇希望日後更能促進兩地人流往來時，毋須出示證件的「無感通關」。（馮子健攝）

希望關口延長開放

民建聯立法會議員劉國勳形容，本次是實事求是的安排，表示早前每日仍有街坊求助填寫健康申報，減少手續都會便利人流。他會繼續推動便利倡議，例如希望深圳灣、香園圍口岸24小時開放、讓福田口岸延長至凌晨才關閉等。

民建聯立法會議員黃英豪表示，本次是「真正復常」，有很大便利，讓港人更好融入國家發展大局。民建聯立法會議員林琳形容，「黑碼」是疫後的「最後小關卡」，本次是「復常最後一步」。

「A4聯盟」：皆大歡喜 望落實兩地一檢

另外，立法會「A4聯盟」也歡迎國家海關總署取消「黑碼」，形容是皆大歡喜。「A4聯盟」期望，未來香港與內地的口岸可逐步落實「兩地一檢」通關模式，通關者僅需透過「三閘門」的合作自助查驗通道，出示一次證明文件，即可在約20秒時間完成出入境手續。同時，亦要簡化西九龍高鐵站的安檢乘車手續，做到兩地合併安檢，節省過關時間，更充分發揮高鐵方便、快捷、高效的優點，為將來高鐵「地鐵化」做好準備。

「A4聯盟」亦提醒，還未及時換發回鄉證的香港居民，為防止年底出現集中換證造成資源擠兌的情況發生，影響正常出行，請有辦證需求的香港居民合理安排時間，儘早登錄香港中旅網站預約證件換發。