有院舍外勞投訴遭剋扣工資　陸頌雄︰應立即結束買位才有阻嚇力

有院舍被指剝削外勞剋扣工資，協助員工的工聯會立法會議員陸頌雄指，涉事院舍仍可參與補充勞工計劃和獲批宿位買位計劃，認為政府應拒絕有剝削僱員嫌疑的院舍參與計劃。



陸頌雄指應暫停有剝削僱員之嫌參與計劃。(李宇婷攝)

化名為儀姐的內地護理員表示，她的護理員的合約上訂明月薪14,150港元，但內地招聘時訂明的工資則為11,000至13,000港元，抵港後獲悉月薪只有11,000港元，並被聲稱代表僱主的同事要求每月她需退回差額港幣5,000港元，她拒絕且揚言報警處理，後來對方要求每月只退回3,150港元，儀姐想到已少扣2千元而妥協。

來港工作快一年，儀姐一直未收到公司續證安排，她本月10日到勞工處追討被剋扣工資及加班費用，公司獲悉後即要求她「自願離職」，又指僱主稱説沒有收到其退款，更恐嚇她道：「唔會放過你」，令她非常害怕。

陸頌雄指，早於今年三月、四月已有就外勞投訴遭涉事安老院舍剝削，但社會褔利署繼續批准院舍參與宿位買位計劃，他認為政府應在買位計劃合約，必須把保障勞工放在優先的服務條款上，違者應立刻遭終止買位計劃及拒絕相關院舍再參與計劃，才能對僱主發揮最大阻嚇力。

權益及福利簡介會、勞工督察巡查如「走過場」

陸頌雄又指，剝削外勞情況在護理、建造行業很普遍，餐飲業亦聽到零聲個案，留意到一些合約快將屆滿的僱員才較有勇氣說出實況。他指，政府有為外勞舉辦簡介會講解權益，勞工督察也會到聘用外勞的機構巡查，但猶如「走過場」，效用有限。

陸頌雄建議設立舉報機制，同時為舉報工友提供協助，包括轉工及住宿安排，在保護當事人同時也能有多個途徑瞭解及打擊剝削勞工的行為，並加強對院舍突擊巡查、加大監管力度。此外，政府應設法提高院舍工作者薪酬福利、降低工作強度、建立行業發展階梯，吸引更多市民尤其是年輕人人行。

由於香港法例無法監管内地任何收費或簽約行為，存有法律漏洞令僱主有機可乘。陸頌雄建議政府仿傚新加坡，由專門部門負責監察整個聘用非本地僱員的過程、手續、費用等問題，以及嚴厲打擊回扣、非法輸人勞務、虛報工資、非法僱傭調配等行為。