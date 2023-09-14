自由黨補充勞工計劃簡介會　勞工處：外勞要交稅及享有病假

政府實施「補充勞工優化計劃」，自由黨今日（14日）舉行簡介會，由勞工處官員講解計劃詳情及招聘外勞的特定要求。勞工處助理處長（發展）羅瑞芬又指，外勞在港工作需要繳稅，享有的病假也與本地勞工「看齊」。



勞工處處長陳穎韶則稱，9月4日推出計劃後，很多人對細節不太理解，有不正確資訊流傳，希望簡介會可解釋清楚申請程序。自由黨主席邵家輝指，計劃公布首日申請不多，但相信理順後，會有更多申請。該黨航運交通界立法會議員易志明稱，本屆政府當機立斷處理勞工短缺問題，但有業界未詳細了解到措施，故舉行簡介會。



很多僱主第一次申請

陳穎韶指，過往很少僱主會透過補充勞工計劃申請輸入外勞，現時很多僱主屬首次申請，不了解計劃細節，期望今次接觸更多商會，解釋清楚申請程序。她表示，很多僱主優先聘請本地勞工，因為申請輸入補充勞工始終程序較多。

招聘有要求 被拒三個月內可覆核

勞工處助理處長（發展）羅瑞芬指，計劃的條件包括薪金不得低於相關行業每月中位數，亦有既定招聘要求，勞工處會核實要求是否合理；如果申請不成功，僱主三個月內有覆核申請的權利。

易志明指，現有計劃聘請的外勞部分沒有經驗，如以行業中位數聘請，或許引致本地勞工不滿。羅瑞芬表示會將意見反映給政府。

自由黨今日（14日）舉行「補充勞工優化計劃」簡介會。（馮子健攝）

外勞合約期內離職 可申請替補

自由黨黨魁張宇人負責主持簡介會，並轉達與會者的提問。其中，外勞的稅務安排方面，羅瑞芬指在港工作外勞需要繳稅，但如果在內地亦須繳稅，其中一份稅項可能獲抵銷。若外勞在合約期內離職，羅指僱主可以申請輸入新的勞工，但要再次進行招聘程序。住宿方面，羅指每人居住的最少實用面積為3.4平方米，其他要求在附表上有列明，但不需要支付交通費。

自由黨黨魁張宇人負責主持，轉達出席者的問題。（馮子健攝）

邵家輝問及，如果有外勞在即將完約時，發生工傷，僱主是否需要繼續支付薪金？羅瑞芬指，如果有類似特殊情況，應到入境處申請延長工作簽證，僱主需要按法例支付薪金。而外勞可享病假與本地勞工「看齊」。

張宇人：飲食業界支持搞活夜經濟

另外，為推動夜經濟，到底有多少食肆同意延長營業時間？身兼行會成員的張宇人指，不會在政府今日傍晚公布「香港夜繽紛」詳情前談及細節，但強調業界的聲音是配合、支持。他稱有理由相信政府會全面做活夜經濟，希望大家等政府晚上6時半公布。