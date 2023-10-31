區議會選舉｜鄭雁雄：反中亂港者、非愛國者　連參選資格都無

港府今日（31日）舉行「完善地區治理 共創美好社區」研討會，中聯辦主任鄭雁雄表示，相信來屆區議會有助增強香港信心發展民主道路。他強調，反中亂港者、非愛國者無參選資格，「不可能昨天仍在反中亂港，今日喊一兩句口號便變成愛國者」。



鄭雁雄表示，回歸以中央一直堅持的「一國兩制」方針，依法發展民主，但境內外反中亂港勢力不斷，破壞香港民主發展進程，面對2019年情況，中央果斷出手，令香港重回正軌。

鄭雁雄指，來屆區議會是香港民主發展的重要進展，方案收集到逾百萬個支持方案的簽名、立法會全數贊成通過方案。

「不可能昨天反中亂港，今日喊一兩句口號便變成愛國者」

鄭雁雄表示，政權必須要掌握在愛國者手中，完善地區治理的原則，就是徹底切除反中亂港者在選舉中進入制度。反中亂港者、非愛國者應該就應該連參選資格都無，「不可能昨天仍在反中亂港，所屬政黨仍在反中亂港，今日喊一兩句口號便變成愛國者」。

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鄭雁雄表示，歷史是有記憶的，要把握歷史邏輯，杜絕顏色革命。他指，四年前的區議會在港版顏色革命下進行，反中亂港份子在光天化日之下行刺，收到恐嚇等投訴共1,000多宗，助長黑暴，認為所有愛港者都深刻印象，但美國、英國等西方國家仍插手香港，只有完善區議會才可徹底清除顏色革命。

再者，鄭雁雄提醒要記得區議會的法理邏輯。他指《基本法》中規定區議會是非政權組織，但回歸後反中亂港份子視其為「播獨」平台，區議會背離職權定位、背離行政主導的原則，社會意識到只有改革區議會才能維護社會利益，重申完善區議會是港府在法治上保障「一國兩制」的有力之舉。

除此之外，鄭雁雄稱，過去不少有識之士指，香港地區組織被人騎劫，未來將由當區民政專員擔任區議會主席，同時建立更清晰的職權系統，相信可穩固地區治理系統。