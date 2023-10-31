區議會選舉｜李家超：反中亂港勢力圖污衊新選制　論民主屬偽命題

區議會選舉提名期昨日（30日）結束，無民主派政黨能成功入閘參選。政特首李家超今早（31日）宣布下午舉行「完善地區治理 共創美好社區」研討會，他在研討會上致辭時指，特區政府完善地區治理，目的為全面貫徹落實愛國者治港原則，區議會改革屬重中之重，令區議會牢牢掌握於愛國者手中。



他又指，反中亂港份子意圖污衊新選制、仍無時無刻打擊政府施政，重申區議會是諮詢機構，按《基本法》不是行政機構，討論民主發展是「偽命題」。



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提名人把不獲信任是真心服務社區者排除

李家超致辭時表示，國家主席習近平向香港提出四大必須、四大希望，政府一直完善地區治理，確保市民感到幸福感、獲得感，故在今年初提出重塑區議方案，立法會全數通過方案。他指，區議會提名期昨日剛結束，選舉事務處接獲399份提名，每個地方選區及地區委員會界別都有不同程度的競者，參選人有不同背景，包括年長、年輕、專業人士，肯定沒有的是利用區議會撈取油水的人，提名人將不信任會為社區真心服務的人排除之外。

反中亂港之人死心不息意圖污衊新選制

不過，李家超提醒有反中亂港之人仍死心不息，意圖污衊新選制。他強調，香港自古以來都是中國的一部分，但英國利用不同的不平等條約控制香港，當英國政府知道國家對收回香港的堅定立場後，英政府即推出「綠皮書」，將區議員改為大部分由直選產生，形容是政治操弄，圖延續英國對香港回歸後的殖民影響。

李家超重申，區議會不是香港政權的一部分，《基本法》從未規定香港要設立區議會，故將區議會等同民主是不公平，強調區域組織是非政權性、諮詢性。他指，回歸以來區議會逐步變質，由非政權組織變成被反中亂港之人視為政治舞台，在過去港版顏色革命可見，認為市民對氣油彈等都感到恐懼，反中亂港之人操控下，區議會偏離原有定位，反中亂港之士拒絕宣誓而辭職，終淪為亂港根源，他們衝突政權、製造仇恨、漠視經驗發展。

完善區議會職能去政治化

他又指，不過中央及時出手，推出《香港國安法》令香港止暴制亂，確立由亂到治的新方向。港府在今年5月公布區議會重塑方案，正是為了阻止過去的荒誕亂象，在制度上確保愛國者治港原則可切實落實。他指，完善區議會職能後，讓其去政治化，由民政專員擔任區議會主席、區議員履職監察制度等確保區議會運作。他指區議會得到數百萬市民支持，但反中亂港份子無時無刻打擊政府施政，重申區議會是諮詢機構，按《基本法》不是行政機構，討論民主發展是「偽命題」。

李家超表示，民主發展多元化，沒有既定標準，相信完善後的立法會體現了優質民主，減少爭吵向內耗，令港府可集中發展經濟，認為一個又一個成果是對評批者的最好反擊。李家超指，民政專員將會協肋協調區討會、關愛隊等地區組織，相信未來會發展更好。

出席發表專題演講的包括中聯辦主任鄭雁雄、香港基本法委員會副主任黃玉山、原香港基本法委員會副主任譚惠珠、香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗、全國港澳研究會顧問劉兆佳教授及港區全國人大代表團副團長吳秋北等。

外交部駐特派員公署署理特派員李永勝及解放軍駐港部隊代表等。參與研討會以政府官員、行政立法會議員為主。